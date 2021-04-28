Игроки "Авангарда" с кубком Гагарина после победы в серии против армейцев. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Шестой матч финальной серии Кубка Гагарина 2021 года между омским "Авангардом" и московским ЦСКА завершился со счетом 1:0. А это значит, что после победы "ястребов" на льду в Балашихе, именно они - обладатели главного трофея сезона в КХЛ. Впервые в истории! Итоговый счет финальной серии - 4:2 в пользу "Авангарда", который тренирует Боб Хартли.

Поединок, который прошел в подмосковной Балашихе на льду "Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина", получился очень драматичным. Исход поединка решила всего одна заброшенная шайба.

Болельщики "Авангарда" празднуют победу. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ее за 32 секунды до конца первого периода поединка забросил Сергей Толчинский. Голевую передачу на свой счет записал Оливер Каски. У Толчинского получился мощный бросок в касание от синей линии. Статистика финального матча - невероятна. Хоккеисты "Авангарда" заблокировали 39 бросков по своим воротам, 19 - в третьем периоде. Больше всего - на счету Дамира Шарипзянова (8).

После завершения матча именно форвард "Авангарда" Сергей Толчинский был официально признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона 2020/2021. Всего в 24 встречах он набрал 20 (6+14) очков.

До этого дня омский "Авангард" выходил дважды в финал Кубка Гагарина, но оба раза уступал битву за трофей, проиграв серии в 2012 и 2019 годах. А вот для московского ЦСКА ранее сезоны получались удачными. Весной 2019 они выиграли Кубок Гагарина, за год до этого стали вторыми. Прошлый сезон, как все помнят, был досрочно завершен из-за начинавшейся пандемии коронавируса.

- Это просто невероятно, я не могу поверить до сих пор, что мы выиграли. Во такие эмоции! - сказал после завершения поединка в прямом эфире "Матч ТВ" хоккеист "Авангарда" Денис Зернов.

"Авангард" обыграл ЦСКА с минимальным счетом и победил в финале. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Боб Хартли, наставник омичей, поделился своими эмоциями после победы:

- Посмотри только на то, что происходит. Это дороже миллиона слов. Я горд своими ребятами, командой, болельщиками. Это невероятный сезон, - говорит Боб Хартли, наставник "Авангарда" после матча.

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

А потом добавляет уже на чистом русском языке:

- Спасибо большое, друзья! - широко улыбаясь на камеру эфира "Матч ТВ", сказал канадец.

Отметил достоинства своей команды и капитан "Авангарда" Илья Ковальчук. Он в третий раз в карьере выиграл Кубок Гагарина:

- Хорошая, нервная игра получилась. Чуть нервы в конце сдали. Но победили. В моем случае надо было просто приехать в команду и не помешать. У нас было лучшее большинство, меньшинство в Лиге, мы, вся команда, стали одной семьей, - сказал после матча Илья Ковальчук.

Напомним, что в регулярном сезоне ЦСКА был первым в Западном дивизионе - 91 очко после 60 матчей. А вот "Авангард" - вторым на Востоке, набрав 84 балла после 60 поединков регулярного чемпионата. Сезон в КХЛ официально завершен.

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- Сейчас все болеют за «Авангард»! - лихо закручивал представитель омского клуба. - Не только омичи, но и болельщики тех клубов Востока, которых мы прошли. И болельщики Запада. Даже некоторые болельщики ЦСКА, я думаю! (подробности)