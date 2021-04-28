Скандальные откровения Елены Прокловой: вдова Олега Табакова поблагодарила Яну Поплавскую

Актриса Елена Проклова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Скандал с Еленой Прокловой и не думает затихать. Про откровения 67-летней актрисы не высказался только ленивый. А коллеги звезды, разделились на два лагеря. Резко высказалась на острую тему и Яна Поплавская. Она отметила, что Елена Игоревна "потеряла разум и стыд", рассказывая о том, что ей пришлось пережить в 15 лет из-за связи с женатым актером. Совершено неожиданно для всех вдова Олега Табакова поблагодарила Поплавскую.

Яна Поплавская была в числе тех, кто осудил Елену Проклову за скандальные откровения. Она отметила, что о домогательствах звездного любовника нужно говорить "либо духовнику, либо врачу". "Когда люди теряют разум, они теряют стыд, достоинство и в конечном итоге человеческий облик. Вы можете мне ответить, что движет человеком, приходящим не к психологу или к психиатру, а на федеральный канал... Есть такое выражение «свинья грязь найдет». Почему десятки тысяч людей ...должны видеть и слышать поток сознания, присутствовать при выворачивании грязных трусов и мерзких подробностях своей частной жизни!", - написала Поплавская.

Яна Поплавская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса возмущена тем, что такие люди, как Проклова "остаются рукопожатными". "Почему их продолжает принимать общество?" - гневается исполнительница роли Красной Шапочки.

После чего актриса опубликовала еще один пост, посвященный грядущей Пасхе. На это раз актриса была в благостном расположении духа, задумавшись об истинных ценностях. "Скоро Пасха, ожидание этого светлого праздника делает меня счастливой и длинные майские праздники. Это тоже радость, возможность увидеть друзей, накрыть стол и радоваться этим встречам и жизни. Так что стройте планы, радуйтесь всему хорошему, что вас окружает!", - сообщила в блоге актриса.

Совершенно неожиданно под этим сообщением вдова Олега Табакова написала: "Яна, спасибо за поддержку".

При этом ране Марина Зудина попросила у Елены Игоревны прощение. "Я не смотрела программу с Еленой Прокловой и не буду смотреть! Стали писать и оскорблять меня и моего мужа! Почему? Хотят скандала. Скандала не будет. Стравить нас не получится... Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче. Поэтому давайте не додумывать за нее. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное... Если я обидела чем-то Елену, то в этом виновата желтая пресса и некоторые из вас! Я желаю ей личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь", - написала Зудина, предусмотрительно отключив комментарии под сообщением.

Марина Зудина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, Елена Проклова рассказал о том, как ее растлевал женатый мужчина, когда ей было 15 лет. Имя она не назвала, но пользователи соцсетей предположили, что речь идет об Олеге Табаков. Много лет назад у Елены Игоревны был бурный роман с режиссером, который старше актрисы на 18 лет. Артистка сама не раз рассказывала о своих отношениях с мэтром.