«Авангард» - это космос! Команда Боба Хартли и Ильи Ковальчука выиграла Кубок Гагарина

"Авангард" - обладатель Кубка Гагарина сезона 2020/21! Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На «Авангард» в этом году никто не ставил. Может быть, только кроме многострадальных омских болельщиков, которые уже несколько лет не имеют возможности наблюдать за игрой своей любимой команды вживую. В Омске строится новая арена, а пока команда базируется в Подмосковье, в Балашихе.

«Авангард» в плей-офф не блистал, но шел очень уверенно. Прошел 4-1 в серии «Автомобилист», 4 – 2 «Метталург». И даже, когда «Авангард» в полуфинале Кубка Гагарина обыграл «Ак Барс» (4 – 3), мало кто верил, что омичам удастся убрать и непобедимый в последние два года ЦСКА. Но им это удалось!

В шестом матче финала «Авангард» на своем поле победил ЦСКА с минимальным счетом – 1:0, но этого оказалось достаточным, чтобы перечеркнуть все предсказания букмекеров, что все решится в седьмой встрече.

Как же «Авангарду» удалось преподнести эту сенсацию?

Во многом этот успех стал возможен, благодаря очень грамотной работе Боба Хартли. Канадский тренер выстроил очень грамотную, рациональную игру, о которую споткнулись записные фавориты. В результате Хартли вошел в клуб самых великих - стал всего вторым наставником в мире, кто выигрывал чемпионаты в двух сильнейших лигах мира - НХЛ и КХЛ. Первым был Майк Кинэн, победивший в Кубке Гагарина в 2014 году с «Металлургом».

Кстати, пригласить Боба Хартли в «Авангард» три года назад посоветовал Илья Ковальчук, игравший под его руководством в «Атланте Трешерз». И вот в прошлом году знаменитый тренер забрал «своего агента», к себе в «Авангард». И они взяли главный хоккейный трофей России.

Стоит отметить, что для капитана «Авангарда» Ковальчука это уже третья победа в Кубке Гагарина. До этого Илья дважды брал этот ценный приз со СКА. Кроме Ковальчука, третий раз поднял чашу над головой и Сергей Емелин, дважды побеждавший с «Ак Барсом».