Юристов учат истории 36 часов, а поваров - 140

Так всё ли в порядке с нашими учебниками? Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Проверку в министерстве провели после критики школьных учебников истории Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

- Знаете, открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Кто пропускает то, что там написано? – возмутился Президент. – Там про Сталинградскую битву может быть не сказано. Бывает и такое, удивительно!

В каких пособиях такие перекосы, президент не уточнил.

«В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ИСКАЖЕНИЙ НЕТ»

Учителя, историки, чиновники тут же начали листать учебники - о котором речь? На днях Министерство просвещения рассказало о результатах своей проверки.

«В учебниках из федерального перечня, используемых сейчас в школах, нет ошибок и искажений, существовавших в старых изданиях, на которые обращал внимание глава государств», говорится в отчете.

При этом учебник, по крайней мере, похожий по описанию на тот, что возмутил президента, все же нашли. Это «История России и мира» для 11 класса под редакцией Волобуева. Пособие «крайне слабо отражает события Сталинградской битвы». Этот учебник от 2013 года, добавили в Министерстве, до сих пор используется в российских колледжах. Проблема в том, что в организациях среднего профобразования, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы. Депутаты Госдумы и Минпросвещения уже подготовили пакет поправок в Закон «Об образовании в РФ», которые позволят усилить контроль за качеством учебников.

- Надеюсь, что законопроект будет принят, и со следующего учебного года во всех колледжах будут учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент, - заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРОФЕССОР ВОЛОБУЕВ: «ЭТО УСТАРЕВШЕЕ ИЗДАНИЕ»

Известный историк, доктор исторических наук Олег Волобуев, который в 89 лет продолжает заниматься наукой, так прокомментировал эту ситуацию. По его словам, упомянутый учебник использовался в обобщающем курсе для старших классов, и поэтому Сталинградской битве в нем уделено меньше внимания, чем в учебнике из курса общего среднего образования, где школьникам рассказывают об этом эпизоде войны впервые и подробно. Да и вообще, это устаревшее издание, которым не должны пользоваться в школах, сказал он в интервью Znak.com.

В КОЛЛЕДЖАХ НУЖНО НАВОДИТЬ ПОРЯДОК С УЧЕБНИКАМИ

- Я с профессором Волобуевым полностью согласен, потому что курс, который читался для старшей школы, был рассчитан на концентрическую систему образования. И там кратко все давалось - всего лишь для повторения пройденного материала, - объяснил в интервью kp.ru доктор исторических наук, профессор, автор школьных учебников Александр Данилов. - Сам по себе курс предполагал немного часов, и его структура и содержание были этим обусловлены. Сам Олег Владимирович - высококлассный специалист, профессионал, для многих учитель. Вряд ли он что-то упустил.

- Профессор говорил, что это устаревший курс… Как он попал в колледжи?

- Курс «Россия и мир» всегда был по выбору, он и сейчас не обязательный в школьной программе. Использовать его могут в системе среднего профессионального образования. Есть еще такой момент. После девятого класса половина учеников уходит в старшие классы, а половина - в колледжи, ПТУ. И если в школах все под присмотром, то в колледжах порядок нужно наводить. Вот пример: есть несколько десятков специальностей, и для всех - разное количество часов по истории. У юристов 36 часов (помимо истории государства и права), у поваров - 140. Издать единый учебник для всех сложно. И очень хорошо, что Министерство просвещения обратило внимание на необходимость выпуска специальных учебников для системы специального образования.

Владимир Путин об учебниках истории для школьников: "Там про Сталинградскую битву может быть не сказано. Бывает и такое, удивительно!". Фото: REUTERS

- Ну а в школах с учебниками истории порядок?

- В начале 2014 года для них был утвержден историко-культурный стандарт учебников. Его обновленная версия была принята в прошлом году российским историческим обществом и легла в основу концепции преподавания курса истории России. Уточнения войны не касались – в этой теме все давно выверено. Принципиально новое в концепции – по просьбе учителей изучение истории продлевается и на старшие классы. Раньше до 9 класса изучали основной курс, а в 10-11 классах шло повторение. Но для детей среднего возраста история страны XX века - сложный материал. Теперь Россия с 1914 года будет изучаться и в старших классах, а значит, будет выделено больше часов на Великую Отечественную войну, на революцию 1917 года, на современную историю страны после 1991 года. И это очень хорошо.

Правда, историко-культурный стандарт по истории России есть, и ему следуют все авторы учебников по этому курсу. А по зарубежной истории стандарта до сих пор нет.

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