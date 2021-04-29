«Осиная талия вместо ослиной»: Екатерина Андреева легла в швейцарскую клинику ради похудения

В марте Екатерина Андреева отдыхала на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Телеведущая Екатерина Андреева известна своей любовью к косметическим процедурам: звезда Первого канала не жалеет денег на поддержание молодости и красоты. Благодаря этому она в свои 55 лет выглядит ухоженно и подтянуто. Сейчас Андреева отдыхает в Швейцарии, куда телеведущая прилетела всего на несколько дней. Екатерина легла в известную клинику, расположенную на берегу Люцернского озера.

В Инстаграме Андреева рассказала, что приехала к швейцарским врачам, чтобы пройти комплексное обследование организма и индивидуально подобранные восстанавливающие процедуры. А еще – чтобы похудеть. В видео она показала, как специальные аппараты обрабатывают зону талии на ее теле. Ведущая призналась, что с помощью этой процедуры надеется стать стройнее.

- Талия кланяется в пояс, мол, спасибо тебе, моя обладательница. Ведь лучше если я стремлюсь к осиной, чем к ослиной... Толстенький ослик миляга, конечно. Но тут вопрос здоровья, – считает Екатерина.

Телеведущая на несколько дней прилетела в клинику, расположенную на берегу Люцернского озера. Фото: Инстаграм.

На каком бы курорте она не отдыхала, Андреева везде посещает спа-центры и пробует новые процедуры. В марте телеведущая отдохнула в Египте и на Мальдивских островах. На Мальдивах она отдалась в руки местных косметологов, которые предложили ей сделать омолаживающую маску. Волшебными чудо-средствами, дарящими молодость и красоту, оказались… глина и тина. «Эффект так себе», - призналась после сеанса Андреева.

Едва вернувшись с Мальдив, Екатерина отправилась в новое экзотическое путешествие. На этот раз – в Южную Африку. Телеведущая путешествовала по эко-лоджам и заповедникам, наблюдая за жизнью диких животных – слонов, жирафов, зебр, львов и тигров. В Африке Андреева тоже решила расслабиться в спа. Звезда Первого канала сфотографировалась в бассейне на открытом воздухе. Нежась в воде, она могла любоваться обитателями заповедника.

В апреле звезда Первого канала побывала в ЮАР. Фото: Инстаграм.

Хотя после ее возвращения из Африки прошло чуть больше недели, Екатерина снова улетела – на этот раз в Швейцарию. Видимо, путешествие по самым экзотическим местам ЮАР оказалось довольно утомительным, так что Андреева решила восстановиться в европейской клинике.

К слову, ее возвращение из ЮАР не обошлось без приключений. Телеведущая летела домой через Стамбул. В столицу Турции она прибыла как раз в тот момент, когда Россия закрыла авиасообщение с этой страной. В итоге Андреева застряла в стамбульском аэропорту. В сторис Инстаграма она выложила эмоциональное видео и заявила, что вице-премьер Татьяна Голикова фактически обманула россиян, когда сказала, что все туристы, находящиеся за границей, смогут без проблем вернуться домой. По словам Андреевой, вылет из Турции отменили после регистрации и выдачи посадочных талонов.

- Я не знаю, как россияне будут возвращаться. Наши рейсы в Стамбуле отменили в самый последний момент. И все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам - ложь, - заявила телеведущая.

Позже ей все-таки удалось вылететь в Москву.

- Это была спецоперация спецназа, но нам это удалось, - радостно сообщила ведущая в Инстаграме.