«Нельзя обижать!»: Вика Дайнеко поддержала затравленную Агату Муцениеце

Агата Муцениеце с Прилучным. Фото: социальные сети

Павел Прилучный ещё во время карантина развёлся с матерью своих детей актрисой Агатой Муцениеце. Причина разрыва - измена звезды сериала «Мажор». Выяснилось, что ещё будучи в браке, артист закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

С ней Прилучный до сих пор вместе. А Агата воспитывает детей, занимается своей карьерой: ведёт телепроекты, активно снимается в кино, создала своё шоу на Ютубе «Честный развод».

Возможно, тот факт, что карьера Муцениеце пошла в гору, не даёт покоя ее «сопернице». По словам директора Агаты Мариам Андреевской, на актрису внезапно обрушилась волна хейта в соцсетях. Мол, создаются даже специальные аккаунты, которые травят Агату и ее директора.

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В доказательство своих слов Мариам выложила в своём Инстаграме скрины оскорблений, которые ежедневно сыпятся на их с Агатой головы.

- Тут лишь песчинка того мерзкого хейта, который устраивают эти люди. У меня вопрос: ребят, вы там здоровы, - возмутилась директор Агаты Муцениеце. - Все скрины записаны, все передачи этого Антона (блогер и приятель Карпович, который постоянно хейтит Агату -Ред.) вообще с юристами стоит проверить. Я конечно, не знаю, может, спрошу своих коллег, звёзд, это вообще нормально? Я больше не позволю это терпеть! Устроенный открытый буллинг и хейт-это моральное насилие.

Агату и ее директора поддержала в своём Инстаграме певица Виктория Дайнеко.

- Я против буллинга. Публичные склоки ни к чему, - подчеркнула артистка. - Натравливание хейтеров на людей, на их директоров это очень низко. Нельзя обижать, - написала в блоге в защиту Муцениеце Вика Дайнеко.