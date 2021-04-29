Сколько регионов нужно России и надо ли их объединять

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В России 85 регионов. Хотя еще 16 лет назад было на четыре больше – 89. А семь лет назад – на два меньше (83). Теперь их число может снова уменьшиться. Вице-премьер Марат Хуснуллин, который в правительстве отвечает за стройку и ЖКХ, предложил объединить некоторые регионы. Мол, так будет рациональнее и эффективнее. Многие с ним не согласились. И дискуссия получилась жаркой. «Комсомолка» решила разобраться в вопросе вместе с экспертами.

«ПРИХОДЯТ, ЗАНИМАЮТ НАШЕ ВРЕМЯ…»

- У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы. Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Такие регионы необходимо объединять с соседями, и пусть губернаторы ими занимаются, - заявил Марат Хуснуллин на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» в Высшей школе экономики.

Уставших крупных федеральных чиновников можно понять. Каждый день к ним стоит очередь из просителей из дотационных регионов. Одному надо дорогу построить, другому – детские сады, третьему – областную поликлинику. Когда почти все финансовые вопросы замкнуты на Москву, по-другому быть не может. Кто первый добежал до нужного кабинета, тот и получил деньги. Остальные будут крутиться на свои крохи, потому что федеральный бюджет не резиновый. Тем не менее выступление вице-премьера оказалось уж слишком недипломатичным.

- Вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители. И решать они будут вне зависимости от личного мнения Марата Хуснуллина, - ответил наотмашь глава Еврейской автономной области Александр Гольдштейн.

Но одно дело – личное время вице-премьера и ущемленное самолюбие губернатора, за которым стоят всего 150 тысяч жителей (в два раза меньше подмосковного Подольска). И совсем другое – экономическая эффективность. Будет ли она выше, если укрупнить регионы?

АГЛОМЕРАЦИИ - ВМЕСТО РЕГИОНОВ

Сам Хуснуллин привел вполне рациональные доводы. Мол, если укрупнить регионы, то, во-первых, будет меньше чиновников, а во-вторых, снизится неравенство. В пример заместитель Мишустина привел свой родной город Чистополь, который находится в 100 километрах от Казани.

- Ровно через 30 км начинается муниципальный поселок, в котором нефть есть, а в Чистополе нет. В первом за счет нефти не знают, куда деньги девать, потому что даже местных налогов, которые платит нефтяная компания, хватает на все - заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А в Чистополе нет ни одной тонны нефти и жители в городе с населением 60 тысяч человек живут с бюджетом 1,8 млрд рублей в год (очень мало. – Ред.). У нас что, это жители другой страны? - вопрошал Хуснуллин.

По его словам, «точками роста» могут стать агломерации. По расчетам вице-премьера в России логичнее было бы создать 21 агломерацию (вместо 85 регионов) с единой налоговой базой и при этом сократить число муниципалитетов – с 20 до 3 тысяч. Это пока личное мнение вице-премьера, а не позиция правительства, уточнил помощник Хуснуллина.

СОБРАТЬ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ?

Идея уравниловки в российской региональной политике не нова. Собственно, именно так сейчас и происходит. Государство забирает в федеральный бюджет основные налоги. А потом делит их между теми, кому не хватает. Но все равно выходит, что одни регионы богатые, а другие – бедные. При этом доноры жалуются, что у них нет стимулов лучше работать и собирать больше налогов, а дотационные регионы – что им мало дают.

И речь не только про нефтяников и всех остальных. Бывает, что соседние регионы при прочих равных развиваются очень по-разному. И тогда более успешные не хотят кормить неудачников. Но есть и обратные примеры. Когда соседи, наоборот, помогают друг другу, а не борются между собой за федеральный рубль.

- Есть уникальные случаи. Например, Тюменская область в прошлом году финансировала строительство очистных сооружений в Курганской области. Как раз потому, что они экономически и даже природно связаны, - заявил в эфире радио "Комсомольская Правда" Владимир Климанов, директор центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Кстати, этот пример Хуснуллин тоже приводил. По его мнению, Тюменскую область и Курганскую (одну из самых бедных в стране) стоило бы объединить. Чем пытаться уравнять доходы разных регионов из Москвы, было бы проще сделать это на более низком уровне. Тем более что стихийная миграция это уже делает. Жители бедных регионов едут на заработки к богатым соседям.

- Весь мир этим путем идет, мы ничего здесь нового не придумали, - аргументирует Марат Хуснуллин.

ЧТО ВАЖНЕЕ - НАСЕЛЕНИЕ ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ?

По словам экспертов, укрупнение - давняя тема. Оно проводилось во многих странах. И неспроста.

- Крупнейшие городские агломерации могут на эффекте масштаба более эффективно предоставить населению целый ряд услуг. Почему в России возникает цифра 20 или 22? Это те агломерации, которые набирают больше миллиона жителей. Тогда создается емкий рынок для всего набора тех услуг, которые должны быть предоставлены жителям. К примеру, в классических учебниках сказано, что оперный театр не может возникнуть в городе, где население меньше миллиона или полумиллиона, потому что нет такого потенциала слушателей, которые бы туда ходили, - объясняет Владимир Климанов.

Правда, есть один важный нюанс. В России относительно небольшое население, но очень большая территория. В Москве миллион жителей – это всего один административный округ (из 12). А на Дальнем Востоке – территория в сотни тысяч квадратных километров.

- В Европе регионы предполагалось сделать крупными, чтобы дать им возможность обеспечивать проведение независимой политики своего развития. Например, в Польше территориальную реформу готовились семь лет. В 1997 году вместо 50 воеводств образовали 16, примерно равных по социально-экономическому, культурному и научному потенциалу. В России, с ее огромными масштабами, реализовывать такие проекты гораздо сложнее. У нас и так огромные регионы (в среднем в 10 раз больше по площади, чем в Европе). Если укрупнять, то это может размыть решение множества локальных проблем, - считает Ирина Ильина, директор Института региональных исследований и городского планирования Высшей школы экономики.

По ее словам, в той же Германии есть «План выравнивания условий жизни» на всей территории страны. То есть, система дотаций отстающим регионам, которая действует и у нас. При этом другие плюсы укрупнения, по мнению Ильиной, тоже неочевидны. Любые сокращения чиновников приводят только к росту их числа. Да и сама реформа потребует больших вложений. Зачем что-то кардинально менять, если проще улучшить действующую систему?!

- Механизмы финансовой поддержки региональных и местных бюджетов в России сформированы. Конечно, эта поддержка имеет множество проблем из-за нерационального перераспределения доходов и расходов по всей цепи бюджетной системы. Но проще доработать этот механизм, сделав его прозрачным, - считает Ирина Ильина.

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР - ВОЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

К слову, укрупнение регионов в современной истории России уже было. Во второй половине 2000-х с политической карты страны исчезли сразу шесть автономных округов. Их присоединили к соседним областям по итогам референдумов (см. графику). Еще один округ – Ненецкий – в прошлом году хотели присоединить к Архангельской области. Власти были «за», но жители НАО (а их там чуть больше 40 тысяч) высказались против. Причем до референдума дело даже не дошло. Уж слишком единодушно все жители округа запротестовали против объединения.

- Существуют разные экспертные точки зрения. Во многих регионах экономическая целесообразность действительно говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения. Но здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов. Далеко не везде они хотят этого укрупнения, и это является определяющим фактором, - заявил, отвечая на вопросы журналистов Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

И наконец, еще один важный аспект - национальное деление. Вряд ли получится объединить Бурятию с Тывой, Татарстан с Башкирией или Якутию с Красноярским краем. Экономическая эффективность здесь уступает национальной идентичности.

- Административно-территориальное деление России существенно связано с национальными интересами россиян. В этих вопросах нужно четко понимать их важность и значение. В любом случае, обязательно принимать решение с учетом позиции народов, - считает Ирина Ильина.

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P.S. В 2014 году число российских регионов с 83 выросло до 85. К РФ присоединились Республика Крым и Севастополь (как город федерального значения, наравне с Москвой и Санкт-Петербургом).

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А почему бы не объединить Москву и Московскую область?

- Тема объединения Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсуждается уже давно. Главная причина отказа от этой идеи - создание сверхкрупных регионов в России. С учетом такого объединения в двух российских агломерациях будет проживать более четверти населения страны, что будет усиливать диспропорции развития России, - считает Ирина Ильина.