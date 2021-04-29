Игроки "Авангарда" с кубком Гагарина после победы в серии против армейцев. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

28 апреля 2021 года состоялся шестой матч финальной серии Кубка Юрия Гагарина 2021 года между омской командой "Авангард" и спортсменами московского ЦСКА. Зрелищная игра, которая прошла на льду в Балашихе, завершилась со счетом 1:0 в пользу "ястребов".

Таким образом, омский "Авангард" впервые стал обладателем главного трофея сезона в Континентальной хоккейной лиги. Рассказываем, что произошло после матча "Авангард" - ЦСКА.

Прежде всего стоит понять радость поклонников. На улицах Омска сразу же после победы местной команды началось настоящее безумие. Центр встал в одну большую пробку - поклонники хоккея отмечали успех "Авангарда".

К слову, в одном из спортбаров Омска, как сообщили журналисты "КП-Омск", просто невозможно было усидеть на месте. Почти все подскакивали с мест и скандировали название любимой команды, узнав о победе хоккеистов.

Говоря о спортивных успехах стоит отметить форварда "Авангарда" Сергея Толчинского. Именно он был официально признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона 2020/2021. Всего в 24 встречах он набрал 20 (6+14) очков.

Тем временем, наставник спортсменов-победителей Боб Хартли рассказал о своих эмоциях после победы команды. По его словам, он горд ребятами.

- Просто посмотрите, что происходит. Это дороже миллиона слов. Я горд своими ребятами, командой, болельщиками. Это невероятный сезон, - рассказал Хартли.

Кроме того, канадский тренер число на русском языке вымолвил с улыбкой фразу "Спасибо большое, друзья!". Этот момент показали в эфире "Матч ТВ".

Напомним, сайт kp.ru вел прямую трансляцию с матча "Авангард" - ЦСКА 28 апреля 2021 года, который начался в 19:00 по московскому времени.