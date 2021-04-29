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В мире29 апреля 2021 7:20

От британского премьера требуют объяснений по поводу огромных трат на ремонт жилья

Квартирный вопрос испортил жизнь Борису Джонсону
Юрий МАЙБОРОДА
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От британского премьера требуют объяснений по поводу огромных трат на ремонт жилья

От британского премьера требуют объяснений по поводу огромных трат на ремонт жилья

Фото: REUTERS

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось отбиваться от вопросов членов Избирательной комиссии, которая кроме прочего следит за расходованием партийных финансов.

В отношении премьера начато расследование в связи с недавним ремонтом премьерской резиденции на Даунинг-стрит.

По мнению Избирательной комиссии, Джонсон нарушил правила, оплатив часть дорогостоящего ремонта квартиры – критики премьера утверждают, что он потратил на это частное пожертвование в размере 58 тысяч фунтов стерлингов, «забыв» его при этом задекларировать. Сам Джонсон пытается доказать, что внесенные им деньги – его личные сбережения.

После того, как Джонсон стал премьер-министром в 2019 году, он вместе со своей невестой Кэрри Саймондс решил поселиться не в официальной премьерской резиденции, а в квартире соседнего дома. До него так поступали и другие премьеры, например, Тереза Мэй, которые считали премьерские апартаменты слишком маленькими.

Перед тем, как въехать в новое жилище, Джонсон и Саймондс решили провести в квартире ремонт и сменить множество предметов интерьера.

По данным британской прессы, которая также утверждает, что инициатором обновления жилья была именно Саймондс, ремонт вылился в 200 тысяч фунтов. Пожертвование, которое Джонсон якобы тайно потратил на благоустройство семейного гнезда, приписывают миллионеру лорду Браунлоу.

На прошлой неделе масла в огонь подлил экс-советник Джонсона Доминик Каммингс, заявивший, что премьер изначально планировал втайне от общественности оплатить ремонт за счет пожертвований.

– Премьер-министр перестал разговаривать со мной об этом деле в 2020 году, поскольку я сказал ему, что его планы тайно привлечь доноров к оплате реновации - неэтичны, глупы, возможно, незаконны и почти наверняка противоречат правилам раскрытия информации о политических пожертвованиях. Я отказался помогать ему в организации этих выплат. – сказал он.

На самом деле особого криминала в действиях Джонсона, связанных с собственно с благоустройством, нет – многие премьеры ремонтируют жилье перед въездом, а государство даже выделяет им определенную сумму на эти цели – 30 тысяч фунтов. Главная проблема заключается не в дорогостоящем ремонте, а в попытке не декларировать крупное пожертвование, что само по себе является серьезным обвинением.

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