Трамп меняет место жительства Фото: REUTERS

Дональд Трамп решил покинуть свой клуб Мар-о-Лаго, расположенный в флоридском Палм-Бич, и перебраться в более прохладное место. В резиденции политик с семьей проживал после окончания президентского срока и отъезда из Белого дома.

Причиной решения стала чересчур жаркая погода, царящая на юге Флориды.

Известно, что переезд намечен на май, а новым местом пребывания Трампа станет его гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Как правило, в этом гольф-клубе президент всегда проводил летний отпуск.

Источники в окружении Трампа утверждают, что пребывание в Нью-Джерси 45-ый президент намерен использовать для встреч со своими сторонниками, которые должны стать залогом его выдвижения от Республиканской партии на пост главы Белого дома в 2024 году.

Переезд Трампа на постоянное место жительства в Мар-о-Лаго сопровождался многочисленными протестами со стороны его богатых соседей в Палм-Бич, которых не устраивала суета вокруг экс-президента. Тем не менее, Трампа это не смутило, а выгнать его из клуба смогло лишь жаркое солнце.