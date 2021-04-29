Каникулы студентов с 1 по 10 мая 2021 года: Приказ Минобрнауки официально опубликован

Приказ Минобрнауки официально опубликован Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте ведомства опубликован приказ о работе с 4 по 7 мая, подписанный министром Валерием Фальковым. В документе, в частности, говорится: "Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий". Ректорам поручили до 30 апреля назначить сотрудников, которые будут обеспечивать бесперебойную работу вузов с 4 по 7 мая, и сообщить им о новом графике.

Напомним, что дополнительные каникулы между майскими праздниками президент Владимир Путин объявил по предложению Роспотребнадзора - чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Отдыхаем с 1 по 10 мая включительно.

Продлили выходные и школьникам.

- Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май - это в основном повторение пройденного материала, - уточнил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Если на эти дни запланированы контрольные работы, то их перенесут. А выпускники смогут посвятить дополнительные дни закреплению материала и усиленной подготовке к экзаменам. Директора многих школ страны уже рекомендовали учителям назначить в период с 4 по 7 мая консультации для учеников по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Небольшие майские каникулы устроили также детским садикам. Будут открыты только дежурные группы для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб, которые будут работать с 4 по 7 мая.