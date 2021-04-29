Читатели «Комсомолки» назвали любимые бренды страны

Проект «50 легендарных брендов» появился в преддверии 95-летнего юбилея «Комсомольской правды» Фото: Иван МАКЕЕВ

В народном жюри – миллионы читателей «Комсомольской правды». Именно они определяли, кто достоин высокой награды, именно они отдали более 36 миллионов голосов, назвав лучших из лучших.

Проект «50 легендарных брендов-2020» появился в преддверии 95-летнего юбилея «Комсомольской правды». День рождения одного из старейших изданий страны стал поводом вспомнить о рожденных десятилетия назад любимых всеми нами брендах, которые были на слуху у наших родителей и с которыми мы живем сейчас. А это не только «рожденные в СССР». Так что «50 легендарных брендов-2020» прошел уже в трех номинациях. Читатели «Комсомолки» оценивали не только отечественных легенд, но и мировые бренды, а также бренды, совершившие прорыв в наши сердца совсем недавно.

В Москве чествовали победителей II конкурса «50 легендарных брендов» Фото: Иван МАКЕЕВ

Они назвали лучших в сфере торговли и образования, промышленного производства и сельского хозяйства, культуры и финансов, транспорта и искусств.

В народном жюри – миллионы читателей «Комсомольской правды». Именно они определяли, кто достоин высокой награды Фото: Иван МАКЕЕВ

Названы достойные, честные и узнаваемые бренды. О тех, кто снискал народную любовь, читайте на сайте в ближайшее время в газете «Комсомольская правда» и сайте kp.ru.