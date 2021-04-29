ВКонтакте представила итоги первого квартала 2021 года в рамках финансовой отчётности Mail.ru Group

ВКонтакте представляет более подробные итоги работы за квартал по разным направлениям

Основные результаты

В марте ежедневная аудитория ВКонтакте в России увеличилась на 5,9% год к году и составила 48 млн. А количество пользователей в России в месяц составило 73 млн.

Каждый день ВКонтакте посещают 47% российских интернет-пользователей (1). При этом ежемесячный охват рунета достигает 76% (1).

В марте 66% аудитории ВКонтакте пользовались её продуктами каждый день.

Месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 37 млн — это на 36% больше, чем годом ранее. А ежедневная активная аудитория выросла на 80%.

Общее количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло на 7,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Уже свыше 29,2 млн авторизуются в сервисах Mail.ru Group с помощью единой учётной записи VK Connect (не считая авторизации на vk.com) — это на 69% больше, чем в прошлом квартале.

В марте количество ежедневных просмотров клипов достигло нового рекорда — 246 млн.

В марте 2021 года пользователи смотрели клипы на 49% дольше, чем в сентябре 2020 года.

В целом видео ВКонтакте ежедневно собирали больше 970 млн просмотров в марте.

В первом квартале аудитория мобильных игр выросла на 30% за год, а каталог — в 4 раза.

Также ВКонтакте представляет более подробные итоги работы за квартал по разным направлениям.

Аудитория и вовлечённость

ВКонтакте — крупнейшее суперприложение и социальная сеть в России. И несмотря на уже большое количество пользователей, аудитория экосистемы VK продолжает расти.

В марте ежедневная аудитория ВКонтакте в России увеличилась на 5,9% год к году и составила 48 млн. А количество пользователей в России в месяц составило 73 млн.

ВКонтакте остаётся лидером среди социальных сетей в России. Каждый день ВКонтакте посещают 47% российских интернет-пользователей (1). При этом ежемесячный охват рунета достигает 76% (1).

У компании очень высокий показатель вовлечённости: в марте 66% аудитории ВКонтакте пользовались её продуктами каждый день.

Люди продолжают выбирать ВКонтакте как основной инструмент для общения с друзьями и близкими. Общее количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло на 7,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

VK Mini Apps

ВКонтакте не прекращает расширять экосистему сервисов и наращивать их аудиторию. В первом квартале 2021 года количество мини-приложений выросло на 90% за год и достигло 29000. Обилие дополнительных возможностей уже давно сделало ВКонтакте суперприложением: пользователям не нужно устанавливать отдельные приложения, чтобы общаться, решать повседневные вопросы или интересно проводить досуг.

Разнообразие сервисов мотивирует пользователей чаще использовать платформу: месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 37 млн — это на 36% больше, чем годом ранее. А ежедневная активная аудитория выросла на 80%.

В числе самых популярных сервисов — Еда ВКонтакте, Такси ВКонтакте, Объявления ВКонтакте, Здоровье ВКонтакте, Работа ВКонтакте и AliExpress. Каждым из этих мини-приложений пользуется больше 1 млн человек в месяц.

VK Connect

Уже свыше 29,2 млн авторизуются в сервисах Mail.ru Group с помощью единой учётной записи VK Connect (не считая авторизации на vk.com) — это на 69% больше, чем в прошлом квартале. Благодаря VK Connect пользователям не нужно запоминать десятки паролей и проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах.

Кроме ВКонтакте, VK Connect уже полностью или частично внедрили 16 продуктов Mail.ru Group. Скоро единая учётная запись появится во всех проектах Mail.ru Group, а в будущем к VK Connect планируется подключать и внешних партнёров.

ВКонтакте представила итоги первого квартала 2021 года

Видео и Клипы

Вертикальные ролики — одно из ключевых направлений ВКонтакте. Активный рост показывает сервис коротких вертикальных видео с AR-эффектами «Клипы»: в марте количество ежедневных просмотров на платформе достигло нового рекорда — 246 млн.

При этом в марте 2021 года пользователи смотрели клипы на 49% дольше, чем в сентябре 2020 года.

В целом видео ВКонтакте ежедневно собирали больше 970 млн просмотров в марте. Всего в первом квартале пользователи загрузили ВКонтакте на 7% больше видео (не считая клипов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Игры

В первом квартале аудитория мобильных игр выросла на 30% за год, а каталог — в 4 раза.

Общий объём платежей в мобильных играх с использованием внутренней валюты ВКонтакте в первом квартале также вырос на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВКонтакте продолжит активно инвестировать в стратегические направления и развивать их: видео, в том числе «Клипы», звонки для личного и профессионального использования, музыку, e-commerce, а также суперприложение и экосистемные проекты, включая VK Combo, VK Connect, VK Pay и VK Mini Apps.

Источник: Mediascope, Россия, 0+, 12+ лет, Desktop & Mobile.