Камчатка как туристический регион: как защитить природу края от нарушений золотодобытчиков

Фото из архива сайта Парк «Три вулкана»

На фоне пока еще малой открытости зарубежных стран для туристов, в связи с пандемией, и к тому же закрытия наиболее популярных направлений (той же Турции) российские регионы снова захватывают пальму первенства в сфере туризма. Второе дыхание получают отдаленные регионы – которые всегда славились своими удивительными местами. Сегодня федеральные и региональные власти совместно с Ростуризмом ставят задачу активнее развивать внутренний туризм, уделяя внимания уникальным российским местам. В том числе Камчатке.

Туристический поток на Камчатку растет. В 2019 году, по данным Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, регион посетили 240 тысяч туристов, из них более 36 тысяч — иностранцы. В 2020 году, в условиях пандемии, на Камчатке побывало около 65 тысяч человек. А вот в 2037 году Камчатка ждет у себя до 460 тысяч туристов! Это станет возможным благодаря появлению в Камчатском крае нового туристического кластера международного масштаба – «Парк «Три вулкана»».

«Этот проект может стать абсолютным прорывом с туристической точки зрения, он сделает Камчатку доступной как для жителей России, так и для граждан других государств. Для реализации подобных масштабных проектов нужна консолидация усилий на всех уровнях: федеральном и региональном. Федеральное агентство по туризму в части, нас касающейся, безусловно, поддержит данный проект и окажет все необходимое содействие", — отмечала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Фото из архива сайта Парк «Три вулкана»

На территории курорта появится отель на 1 тысячу номеров, а также другие объекты размещения, 4 канатные дороги, 32 км горнолыжных трасс. Будет создана сеть из пешеходных экологических маршрутов общей протяженностью 157 км. В рамках развития «Парка «Три вулкана» на Камчатке появится также морской терминал для круизных лайнеров, будет развиваться бальнеология. Зимой гости курорта займутся горнолыжным спортом, летом их будут ждать экотропы. Туристы смогут насладиться красотами Камчатки: их ждут вулканы и сопки, долины гейзеров, пещеры.

Идею о создании на Камчатке крупного туристического кластера поддержало правительство РФ, руководство Камчатского края и Ростуризм. Проект станет еще одним примером успешного государственно-частного партнерства: в таком формате в России уже ранее были созданы и другие высококлассные курорты. ООО «Парк «Три вулкана»» имеет статус резидента территории опережающего развития ТОР "Камчатка". «Дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 годы может составить более 135 млрд рублей», — отмечала Догузова.

«Мы видим перспективы развития уже серьезного горнолыжного курорта, куда приезжают на несколько дней, - в зоне Вилючинского вулкана, в связи с развитием проекта «Парк «Три вулкана». Там планируется строительство горнолыжных трасс с современными подъемниками, со всей инфраструктурой, а это уже уровень лучших конкурентов России, а вообще-то проект конкурентоспособен и таким курортам, как альпийские, или Нагасаки в Японии, и ведущим курортам мира. Рельеф и красота окружающих гор нам вполне позволяют эти планы реализовать в ближайшие годы, - отмечает губернатор Камчатского края Владимир Солодов. - В 2025 году, согласно планам инвестиционного проекта, уже можно будет скатиться с трасс в зоне трех вулканов и подняться на панорамном лифте на верхушку Вилючинского вулкана. Камчатка уникальна своей дикостью и нетронутостью. Это единственное место в мире, где мы видим в таком масштабе нерест дикого лосося, или можем увидеть медведей в природе, и насладиться нетронутым пейзажем».

Однако и камчатской природе, и новым планам в отношении развития на Камчатке туризма угрожает неприятное соседство с опасным производством – золотодобычей. Местные золотодобывающие компании нарушают природоохранное законодательство. Кстати, соседом «Парка «Три вулкана»» оказалось месторождение Родниковое – и компания ТСГ «Асача» («Тревожное зарево»), учредители – английская Trans-Siberian Gold, которая намеревается добывать здесь золото.

Автор фото: Анна САВЕЛЬЕВА

Горнорудная промышленность считается одной из самых опасных для природы. А если компании не соблюдают меры защиты экологии, не оберегают и не рекультивируют территорию, то последствия регионы расхлебывают годами и десятилетиями. В процессе разработки месторождений происходит техногенное влияние на ландшафт, биоразнообразие и экосистему. При этом золотодобытчики игнорируют строгую необходимость организации очистных сооружений (хвостохранилищ и прудов-отстойников), в итоге зачастую ядовитые отходы (в сточных водах присутствуют цианиды и другие опасные химические соединения) попадают в грунт и воду.

Именно такие нарушения много лет вскрывались в ходе работы ТСГ «Асача» («Тревожное зарево»). Золотодобывающая компания постоянно получала судебные решения о наложении штрафов – в частности, по фактам сброса неочищенных шахтных вод в ручей Семейный, приток Асачи, и ручей Иреда, и наносимого вреда биосистемам рек.

Распространение шлейфа мутных сточных вод Асачинского ГОКа по р. Вичаевской ниже слияния с р. Рыбная и руч. Пемзовый, 6 км ниже хвостохранилища. Фото из отчета КамчатНИРО (Асачинское месторождение)

А в конце декабря 2020 года Верховный суд РФ утвердил решение и о взыскании почти 139 млн рублей с компании – ТСГ «Асача» выдавала отходы IV класса опасности за более безопасный V класс. Как подобный бизнес, позволяющий себе такие масштабные нарушения, не прекращающий нарушать российские законы, не сберегающий природу, может находиться рядом с крупным международным туристическим кластером? Думается, это абсолютно несовместимое соседство.

«Москва выдает лицензии, с регионом не согласовывают, как будто нас нет. Чиновники там даже не знают, что у нас происходит на Камчатке. В итоге золотодобытчики просто показывают нам лицензию и ставят перед фактом: «Я пошел копать», - говорит эколог и правозащитник, руководитель организации «Экологическая безопасность» Сергей Мылов. - А ведь сброс с хвостов может убить реку за 5 минут. Не будет рыбы – не будет медведя и других животных. Приедет турист, посмотрит на пустую речку - и что он скажет?». Для туристического кластера подобное соседство несет и прямую опасность: есть ли гарантия, что отравленные стоки не попадут в грунтовые воды, а затем и в питьевую воду?

Ручей Иреда при впадении в реку Вичаевская. Загрязнение штольневыми водами. Оптическая мутность выше фоновой в сотни раз. Фото из отчета КамчатНИРО (Асачинское месторождение)

Вредные отходы золотодобычи уходят в реки, в итоге Камчатка теряет рыбу. Из-за подобных нарушений ТСГ «Асача» река Асача, ручей Иреда практически вымерли: рыба уходит с Камчатки. «Разработанные технологии практически не используются. Работают по старинке, - сетует эколог. - Золотодобытчики экономят на хвостах, это же аренда, деньги. При этом все они работают в верховьях рек. И рыбаки находятся в страхе». Дело в том, что если рыба в течение трех лет не зашла в реку на нерест, то река пустеет, рыбодобывающий завод можно закрыть.

Подобное масштабное техногенное влияние на природу привело к печальным последствиям в других странах. Например, в ходе добычи золота в бассейне реки Колумбия в США вместо 15–20 млн лососей в реку заходит лишь до 3 млн экземпляров этой ценной рыбы, причем только 5 процентов – дикий лосось, остальное – стада лосося искусственного рыборазведения. США потратили на рекультивацию и восстановление поголовья лосося до 9 млрд долларов, но популяция рыбы в реке так и не восстановилась. «Да, другие страны уничтожили свой дикий лосось. Теперь просят у нас икру, чтобы восстановить популяцию», - подтверждает Сергей Мылов, замечая, что теперь и Камчатка находится под угрозой потери популяции дикого лосося из-за загрязнения рек отходами золотодобычи.

Техногенный подпор уровня воды на приустьевом участке ручья Иреда ниже хвостохранилища в результате многолетних техногенных оползней грунта с площадки складирования, № 2 хвостохранилища. Фото из отчета КамчатНИРО (Асачинское месторождение)

Власти Камчатки весь последний год уделяли большое внимание борьбе с подобными нарушениями природоохранного законодательства со стороны золотодобытчиков. Думается, в ближайшее время подобному поведению горнорудных компаний будет поставлен жесткий заслон. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда: «Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок». Глава государства призвал действовать жестко в сфере охраны окружающей среды.

«Для страны критично создать систему мониторинга, учета и развития нашего природного богатства. Систему, которая будет учитывать потребности экономики, населения и ограниченность природного потенциала нашей планеты. К сожалению, рост экономики последних десятилетий базировался на идее накопления, а не ответственного потребления. Ограничено количество компаний, которые выстраивали свою стратегию на десятилетия вперёд и учитывали весь спектр потенциальных экологических, социальных и экономических рисков. Необходимо изменить стратегическое видение бизнеса, его владельцев и управленцев, иначе такие компании просто уйдут с рынка, не выдержав конкуренции, нового законодательства, реализовавшихся рисков, - считает Вячеслав Фетисов, депутат Государственной Думы РФ, Посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП). - Необходимо применять такую стратегию на всей территории России, начиная с наших уникальных бриллиантов: Камчатки, Дальнего Востока, Алтая, озера Байкал, Арктики, Сибири и Кавказа. Природа и экология нашей страны должны стать личной ответственностью каждого из нас».

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова подчеркивает, что полная прозрачность работы предприятий должна обеспечить защиту экологии, промышленность должна «привыкнуть к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни», а штрафы за экологические нарушения пора серьезно увеличить.

Фото из архива сайта Парк «Три вулкана».

Камчатке предстоит сделать выбор: или сохраненная природа и развивающийся туризм, или продолжение загрязнения региона опасными отходами золотодобычи. Учитывая позицию федеральной и региональной власти, выбор, безусловно, за защитой экологии. Надо исключить соседство крупных туристско-рекреационных зон, таких, как «Парк «Три Вулкана»», и деятельность золотодобытчиков-нарушителей, действующих, как ТСГ «Асача».

«Я не против добычи полезных ископаемых как таковой, но это надо делать, стремясь свести к нулю воздействие на окружающую среду, на человека, на природу и эстетику территории. Я на стороне тех, кто против золотодобычи на Камчатке. Мы видим, что уже и рыба не заходит в камчатские реки, и море вокруг тоже нужно оберегать от вредного воздействия. Считаю, что Камчатка вообще не то место, где надо развивать золотодобычу и вести такие масштабные разработки. У нас есть Магадан, Чукотка, там можно делать неограниченные инвестиции в золотодобычу. А Камчатка – это наша жемчужина! Край нужно сохранить как туристическое рекреационное место», - убежден Константин Бабкин, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, основатель Московского экономического форума.