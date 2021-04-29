Подробности арестов в футбольном клубе «Чертаново»: внук Бухарина подозревается в крупном мошенничестве

Долгое время ФК «Чертаново» было принято восхищаться. Маленький клуб с именем спального района Москвы, без особых возможностей собирает молодых игроков и со своими воспитанники ставит на уши ФНЛ! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российском футболе снова громкое дело. Задержаны руководители футбольного клуба «Чертаново» бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор академии Сергей Хабаров. Они подозреваются в крупных хищениях бюджетных средств. Еще недавно «Чертаново» как образцовый скромный клуб, который живет по средствам. Но вокруг него всегда ходили разговоры о мутных агентских схемах. «КП» - о темной стороне клуба и его оказавшихся под следствием боссах.

Что за клуб «Чертаново»: игроки для сборных и «Спартака»

Долгое время ФК «Чертаново» было принято восхищаться. Маленький клуб с именем спального района Москвы, без особых возможностей собирает молодых игроков и со своими воспитанники ставит на уши ФНЛ! Писали про зарплаты юных футболистов – назывались очень скромные и от того симпатичные суммы от 15 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц. Назывался более чем адекватный бюджет клуба – 92 млн рублей. Для российского футбола это очень немного, и от того складывалось впечатление, что где-где, а в «Чертаново» не воруют. В свое время представляли, что этот клуб – модель того, как даже в России можно жить честно, скромно, но с достоинством и результатами.

Но главное достоинство «Чертаново» - это его Академия. Тут уже бюджет был солиднее – 250 млн рублей. Наполняло его правительство Москвы, точнее Москомспорт. И именно в этой части к «Чертаново» были наибольшие вопросы. Видимо и у следователей тоже.

Но академия клуба - залюбуешься! Во многих юношеских сборных России немалую часть составов составляли как раз юные футболисты «Чертаново». В 2018-м скромная московская командочка продала в столичный «Спартак» сразу двух игроков! Наиль Умяров и Максим Глушенков обошлись Федуну в 37,5 млн рублей. Они и сейчас на хорошем счету в РПЛ. Еще одного нападающего – Зиньковского – продали в «Крылья Советов». Он там быстро стал большой звездой.

Обратная сторона «Чертаново»

Но в профессиональном футбольном сообществе к «Чертаново» относились не так восторженно, скорее – с определенным прагматизмом. Считалось, что этот клуб – агентский. То есть агенты собирали в удобную московскую команду молодых игроков, «прокачивали» их там до определенного уровня, а потом продавали. Причем рассказывали, что основные средства от продаж футболистов получал не финансируемый «Чертаново», а как раз те самые посредники. То есть за воспитание игроков платил Москомспорт, а деньги за их продажу получали другие. Именно в этом по всей видимости кроются основные претензии к клубу и его руководителям.

Агенты вокруг клуба

Сначала применительно к «Чертаново» говорили об агенте Алексее Сафонове. Он даже стелил новое поле в клубный манеж и вроде как покупал автобус для команды. Но потом руководители «Чертаново» рассорились с Сафоновым. А в клуб пришел другой агент – Павел Андреев, один из самых больших игроков в этом бизнесе.

Сейчас Андреев контролирует «Крылья Советов». Летом 2020 года Самаре для выхода в РПЛ понадобилось усиление, и по указанию агента половина состава «Чертаново» во главе с главным тренером Игорем Осинькиным перешли в «Крылья». По информации СМИ сумма трансферов 7 игроков и тренера составила порядка 100 млн рублей. По одной из версии аресты в «Чертаново» могут быть и ударом по агенту Андрееву, у которого сейчас назрел очень крупный конфликт с боссами «Крыльев Советов»

Руководит всем внук Бухарина. Он выпивал с детьми своей футбольной школы

После столь массового исхода пошли слухи, что проект «Чертаново» закрывается, а его лицо и вдохновитель Николай Ларин тоже скоро окажется либо в Самаре либо в одном из больших московских клубов. В отставку с поста директора Академии Чертанова Ларин подал 30 марта. Но уйти спокойно ему не дали.

Николай Ларин – фигура примечательная и ключевая в «Чертаново». У него очень привлекательный имидж, и он действительно очень приятный в общении менеджер. А происходит Ларин из очень известной семьи – он внук революционера Николая Бухарина, расстрелянного в 1938 году. В Москомспорте у руководителя «Чертаново» даже кличка была «Революционер».

Николай Ларин сам играл в любительских лигах в футбол, а будучи футбольным менеджером очень часто сопровождал юношеские сборные России. Но несколько лет назад босс «Чертаново» вляпался в неприятный скандал. Известный комментатор Василий Уткин опубликовал видео, на котором Николай Ларин якобы употребляет спиртные напитки с ученикам футбольной школы. «Бухает с юными игроками. Беседа — о шлюхах», - прокомментировал Уткин ролик. И даже при том, что видео было снято очень давно самими юными футболистами (по одной из легенд чуть ли не Александром Головиным, нынешним игроком «Монако»), удар по Ларину оказался очень чувствительным.

Но нынешние неприятности могут оказаться намного крупнее. Если подтвердиться информация, что дело открыто по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», футбольному менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы.