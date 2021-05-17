«Инвестиции в алкоголь: от раритетов Франции до Коктебеля»

Фото: pexels.com

Из них большая часть – это мужчины. Во время карантина люди особенно остро осознали необходимость наличия сбережений и “подушки безопасности”. В связи с этим люди старались вложить свои деньги в долгоиграющие истории.

Про фондовый рынок все уже наслышаны, а вот думал ли кто-нибудь о том, что купленный много лет назад алкоголь может принести вам в будущем в три раза больше, чем было на него потрачено. Например, чем старше коньяк, тем большую инвестиционную ценность он будет иметь и пользоваться спросом среди коллекционеров. Если инвестировать в 10- или 15-летний коньяк, то через 10 лет вложения могут окупиться сполна.

Изысканные вина, коньяк и золото - новая валюта для торговли

Поскольку процентные ставки находятся на исторически низком уровне, фондовый рынок колеблется и даже банки не обеспечивают безопасность сбережений, опытные инвесторы ищут альтернативные возможности для увеличения своих доходов.

Рынок коньяка сейчас очень оживлен, чему способствует растущий интерес со стороны Дальнего Востока. Спрос растет практически ежедневно, благодаря увеличивающейся динамике продаж в Китай и Азию. И это неспроста, ведь коньяк на протяжении последних трех столетий считается одним из лучших спиртных напитков, полученных из винограда. Это фруктовый тонкий букет, интенсивный, теплый и, прежде всего, несравненно сложный, со множеством слоев.

Во времена экономических потрясений цена на драгоценные металлы, такие как золото, всегда растет. И долгое время хорошее вино считалось отличным альтернативным способом вложения денег. Коньяк - в частности, ограниченные выпуски, также чрезвычайно желанны для коллекционеров.

Инвестирование в коньяк имеет некоторое преимущество перед инвестициями в изысканные вина, поскольку после розлива в бутылки он не стареет и, как правило, не портится. Это означает, что при правильном хранении он прослужит долго, сохраняя напиток в безопасности.

А поскольку такие коньяки не являются широкодоступными, спрос превышает предложение и их стоимость в целом продолжает расти. Достаточно взглянуть на некоторые недавние продажи старых коньяков на аукционах, чтобы увидеть, как цена продажи обычно оказывается намного выше, чем предаукционная оценка, чтобы понять, почему вложения в несколько хороших бутылок могут вернуться серьезными деньгами.

Когда в начале двухтысячных голландский миллионер Бэй ван дер Бант выставил на продажу свой обширный погреб, он пролил свет на коллекционирование и возможность инвестирования редких спиртных напитков. Его коллекция из 5 000 бутылок (считается самой большой в мире) включала коньяк, который путешествовал с армией Наполеона, а также коньяк из подвала герцога Виндзорского в Париже. В целом коллекция была оценена в 6 млн евро.

Фото: TASS

Ограниченная серия – не всегда залог успеха

Бутылки ограниченного выпуска производятся многими коньячными домами. Однако следует проявлять осторожность при выборе того, во что инвестировать. Стоимость коньяка будет расти только в том случае, если спрос превысит предложение. Так что, если будет произведено полмиллиона бутылок, это не лучший вариант для инвестиций.

В целом, чем меньше тираж, тем больше вероятность подорожания ограниченного выпуска. И не всегда нужно вкладывать тысячи долларов, чтобы купить такой продукт. Если обратить внимание на отечественного производителя, то среди коллекционеров пользуются популярностью коньяки из Коктебеля с выдержкой 15 и 25 лет. Однако и ординарные экземпляры с выдержкой от трех до пяти лет – тоже вариант к рассмотрению, так как они отличаются особой легкостью и пока что стоят вменяемых денег.

Правильное хранилище для защиты инвестиций

После приобретения алкоголя важно убедиться, что он будет правильно храниться. Погреб - лучшее место для хранения коньяка, поскольку он обеспечивает постоянную температуру и предохраняет бутылку от попадания прямых солнечных лучей. Если же погреба нет, то можно рассмотреть вариант его аренды. Иногда компании, продающие алкоголь в качестве инвестиций, за умеренную плату предоставляют свои площадки для хранения.

Инвестиции в алкоголь в условиях текущей турбулентной экономической ситуации могут стать одним из способов сохранения активов и получения прибыли. Главное помнить, что скупка алкоголя – это долгосрочная инвестиционная стратегия, а не быстрая прибыль, и ею нужно управлять осторожно и профессионально.