"Я жду справедливый приговор": вдова Марьянова приехала на суд в темных очках

Вдова актера Ксения Бик в суд приехала на такси. На глазах темные очки: женщина явно устала Фото: Иван МАКЕЕВ

Со дня смерти популярного актера Дмитрия Марьянова прошло уже почти четыре года. Все это время тянулось следствие, а потом и суд над генеральным директором реабилитационного центра «Феник», Оксаной Богдановой, которая успела выйти замуж и сменить фамилию на Мосунову. Свою вину 41-летняя обвиняемая так и не признала. Сначала во время следствия, а потом и в суде она давала показания, которые никак не вяжутся ни с уликами, ни с показаниями других сотрудников реабилитационного центра. По версии следствия, именно она запретила вызвать скорую умирающему актеру.

Сегодня, в четверг, 29 апреля, точку в громком уголовном деле поставит Лобненский суд. Рано утром у здания собрались журналисты. А вот участники процесса на заседание не спешили. За пару минут до начали подтянулись адвокаты, сама же Богданова появилась с минутным опозданием. Все это время она была под подпиской о невыезде. Из машины обвиняемая, которая вот-вот станет мамой в третий раз, выбралась не без труда. Но на вопросы журналистов отвечать не стала.

- Почему вы запретили вызвать скорую актеру? Как прописали

Свою вину обвиняемая так и не признала Фото: Иван МАКЕЕВ

Марьянову снотворное, если у Вас нет медицинского образование?

В ответ тишина. Вдова актера Ксения Бик в суд приехала на такси. На глазах темные очки: женщина явно устала.

- Я жду справедливый приговор, Какого? Это пусть суд решает, - заявила вдова до начала судебный слушаний.

- Как складываются ваши отношения с сыном Марьянова? Он все ещё обвиняет Вас в том, что это именно Вы отправили отца в «Феникс»?

- От него я таких обвинений никогда не слышала. А какие отношения? Мы не общаемся. Встречаемся только в судах, - призналась вдова.

Обвиняемой по статью 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» грозит до шести лет лишения свободы. Но учитывая ее беременность, ранее прокуратура попросила суд о трёх годах реального заключения.

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