Пять причин посмотреть сериал «Шерлок в России»

Кадр из сериала «Шерлок в России» © ООО ПК Среда 2020

Канал TV1000 Русское Кино дважды покажет телесериал «Шерлок в России» - сначала 1 и 2 мая можно будет увидеть все восемь серий – по четыре в день. А затем, с 4 по 7 мая, пройдёт повторный показ – по два эпизода в день. Пока вы выбираете удобное для просмотра время, мы расскажем о том, почему сериал Александра Шабурова достоин внимания.

Новый Шерлок

Культовый персонаж Артура Конан Дойля, гроза всех преступников, гениальный сыщик и изобретатель дедуктивного метода мистер Шерлок Холмс никогда не страдал от нехватки внимания, но сейчас интерес к его фигуре достиг прямо-таки невероятных высот. Миллионными тиражами издаются всё новые и новые серии книг, в которых так или иначе фигурирует Холмс, а фильмы и сериалы – основанные как на романах, так и на оригинальных сценариях – появляются с завидной регулярностью. Только за последние несколько лет мы успели увидеть Шерлока в исполнении таких разных артистов, как Бенедикт Камбербэтч, Джонни Ли Миллер, Иэн Маккеллен, Игорь Петренко, Генри Кавилл, Уилл Феррелл, Генри Ллойд-Хьюз – и это отнюдь не полный список. Настало время познакомиться с версией Максима Матвеева, на чьи плечи возложена непростая задача показать обладателя блестящего ума в неожиданных и крайне непростых обстоятельствах: вокруг совершенно незнакомая и полная загадок русская действительность, и даже знание языка (а Шерлок им, как оказалось, действительно отлично владеет) не может застраховать от попадания в неловкие ситуации: к российским реалиям постороннему привыкнуть не так-то просто.

Кадр из сериала «Шерлок в России» © ООО ПК Среда 2020

Сеттинг и атмосфера

Явный бум наблюдается и в среде кинопроизведений, связанных с поздней Российской империей. Зрительский успех телесериала «Гоголь», демонстрировавшегося и на малых, и на больших экранах, уже говорит о многом. Помимо фильма о великом писателе, в кино за последнее время успели выйти и другие фильмы, чьи сюжеты помещены в этот период - например, «Дуэлянт» и «Девятая». «Шерлок в России» мастерски эксплуатирует обстановку, предоставляемую ему неспокойной, но красивой эпохой, сочетая лоск петербургских салонов и мрак питерских подворотен.

Экшн

В сериале – великое множество динамичных захватывающих дух сцен, будь это длительные погони, лихие перестрелки и жестокие рукопашные схватки. Словом, чисто зрительских в хорошем смысле слова развлечений, поставленных с размахом и очевидным знанием дела, в «Шерлоке в России» хватает на любой взыскательный вкус.

Юмор

Ситуация, в которой оказался невозмутимый (как правило) английский джентльмен, сама по себе достаточно комична: в погоне за таинственным Джеком-потрошителем мистер Холмс оказался в совершенно незнакомой и непонятной ему среде, к которой даже такому гению и всезнайке, как он, приспособиться очень трудно. На этом построена львиная доля шуток – авторы «Шерлока в России» не упускают случая дать возможность российской публике взглянуть на свою страну глазами ошеломлённого иностранца, не забывая оставлять ироничные комментарии о взгляде западного человека на загадочную русскую душу и прочих неожиданных и забавных результатах межкультурного взаимодействия. Несмотря на общую мрачность сюжета, юмор, компенсируя творящиеся вокруг ужасы, сквозит во многих диалогах главного героя с соратниками, соперниками и просто попутчиками, попадающимися сыщику: с заменившим ему Ватсона циничным, но образованным, сообразительным и благородным доктором Карцевым; с начальником сыскной полиции Санкт-Петербурга, коллежским асессором Трудным - эдаким местным Лестрейдом; с хитроумным и коварным обер-полицмейстером, генерал-майором Санкт-Петербурга Петром Знаменским - и прочими колоритными героями.

Кадр из сериала «Шерлок в России» © ООО ПК Среда 2020

Актёрский ансамбль

В своём проекте Александр Шабуров, знаменитый художник, участник арт-группы «Синие носы» и автор книги «Злоключения Шерлока Холмса в русских переводах и перевоплощениях», собрал множество популярных артистов, каждый из которых вносит свой вклад в оригинальную картину. Среди них, помимо, собственно, Матвеева, такие яркие фигуры, как Владимир Мишуков (Карцев), Павел Майков (Трудный), Константин Богомолов (Знаменский), Константин Юшкевич (глава жуткой секты Фёдор Бахметьев), Ирина Старшенбаум (дама нелёгкой судьбы, покорившая сердце Холмса), Евгений Дятлов и многие другие.

Смотрите сериал «Шерлок в России» на TV1000 Русское Кино 1 и 2 мая, по четыре серии в день с 19:00, а также 4-7 мая – по две серии в день, начало в 19:00.