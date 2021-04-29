Европарламент постановил отключить Россию от SWIFT. Почему это ничего не значит

Отключить нашу страну от SWIFT евродепутаты впервые пытались еще в 2014 году – на фоне революционных событий на Украине Фото: Shutterstock

Европейский парламент принял очередную громкую резолюцию по России. Выглядит очень грозно: «Северный поток – 2» остановить, от международной межбанковской системы SWIFT отключить, специальный антикоррупционный режим принять. На деле же все эти заявления, пусть и оформленные по всем правилам евробюрократии, просто пустышки.

Это фактически признал, например, главный европейский дипломат Жозеп Боррель признался: реальных рычагов влияния на ситуацию у ЕС нет.

- SWIFT – это частная компания, у Евросоюза нет в этой области соответствующих компетенций, - заявил Боррель. – Что касается «Северного потока – 2», это очень противоречивая тема, которую мы неоднократно обсуждали. Проект разрабатывают частные компании, ЕС не обладает полномочиями для определения его судьбы.

Отключить нашу страну от SWIFT евродепутаты впервые пытались еще в 2014 году – на фоне революционных событий на Украине. Тогда руководство компании (видимо, просмеявшись) ответило депутатам: мол, спасибо за интересное предложение, только решать вопросы, касающиеся нашего бизнеса, мы будем самостоятельно.

- Это всего лишь очередные риторические упражнения европейских парламентариев, - говорит программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

На самом же деле, как и признался Боррель, у Европарламента нет никаких полномочий, чтобы принимать такого рода решения. Больше того, его резолюции не обязательны для исполнения самими государствами-членами ЕС, не говоря уже о частных структурах. Да и к принятию санкций против какого-либо государства депутаты отношения не имеют, там предусмотрена другая процедура.

- Занимательно, что отключить Россию от SWIFT призывает Киев. Но сейчас просто нет значимых событий для такого серьезного шага. Чтобы всерьез обсуждать такие серьезные санкции, нужно, чтобы российские танки под Киевом стояли, - отмечает Тимофеев. – То же самое про «Северный поток – 2». Уже несколько раз Европарламент призывал заблокировать этот проект, а воз и не там.

Показательна реакция рынков на все эти заявления евродепутатов. Рубль только укрепился на этих новостях.