Актера российских сериалов задержали с наркотиками в Москве

Экспертиза показала, что Андрей Лаптев носил при себе сверток с наркотическим веществом. Фото: kino-teatr.ru

Несколько дней назад в районе Филевского бульвара в Москве был задержан 42-летний актер театра и кино Андрей Лаптев. Полицейские остановили мужчину прямо около его дома. Поведение Андрея показалось оперативникам подозрительным, и они решили досмотреть карманы мужчины на предмет наличия запрещенных предметов и веществ. При досмотре у Андрея Лаптева нашли странный сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятый пакетик был направлен на экспертизу, которая показала, что актер носил с собой наркотики.

«Экспертиза показала, что Андрей Лаптев носил при себе сверток с наркотическим веществом производным N-метилэфедрона весом 1,97 грамма. В соответствии с законом мужчина был задержан» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время актер находится под стражей, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ - Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Мужчине грозит серьезный срок, его дальнейшую судьбу решит суд.

Андрей Лаптев - актер театра и кино. Снимался в таких картинах как «Большая игра», «Закон и порядок», «Безмолвный свидетель» и «Я счастливая!». В 2009 году артист был осужден по статье 162 УК РФ - Разбой. После получения судимости карьера артиста оборвалась, его перестали приглашать сниматься в кино и сериалах. Неизвестно, чем занимался актер последние 12 лет.