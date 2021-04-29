Эксперт: Нужно запрещать не чешское пиво, а ввоз их станков и машин

Богемист Вадим Трухачев рассказал «КП», как Москве реагировать на русофобские выходки Праги Фото: ТАСС

Каждую весну между России с Чехией происходит обострение: год назад на берегах Влтавы снесли памятник маршалу Коневу, а сейчас маленькая республика высылает наших дипломатов под абсурдными обвинениями во «взрыве оружейных складов в Злинском крае» семилетней давности. Хотя до коронавируса «благословенная Богемия» была Меккой для отечественных туристов, и средний россиянин искренне верил: нас там любят.

Что же пошло не так — и как Москве реагировать на демарш внуков Швейка? Об этом «Комсомольской правде» рассказал эксперт по Чехии, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ — Вадим Трухачев.

ТРИ ГРУППЫ ВЛИЯНИЯ

— Смотришь на этот конфликт — и главное ощущение: Чехия, как и весь Запад, расколота. Русофобскую линию гнут далеко не все, например, президент Милош Земан к версии о «русском взрыве складов» отнесся скептически.

— Земан — не пророссийский, он не раз ругал нас. А разделение, о котором вы говорите, существует в Чехии уже около 200 лет. Еще в XIX веке там были русофобы, русофилы и прагматики. Последние считали русских «не своими», но и не врагами. Земан относится как раз к этой третьей группе.

— Сегодня, однако, задает тон далеко не она?

— У русофобов больше денег, больше СМИ, больше внешней поддержки из Вашингтона и Брюсселя. Как следствие — больше влияния. Поэтому, если говорить о современном разделении, то тут грань проходит, скорее, между «соблюдением евроатлантической дисциплины» и попыткой извлечь прибыль из отношений с нами (например, под 100 тысяч автомобилей «Шкода» — почти 10% их годового производства — в 2020 были проданы в России — ред.).

— Почему «партия русофобии» начала очередную кампанию именно сейчас?

— С одной стороны, действительно имеет место солидарность с США, которые так же грозят нам усилением санкций из-за ситуации вокруг Донбасса. С другой стороны, есть и две внутричешские темы. Первое — осенью в стране будут парламентские выборы, накануне которых очень удобно разыгрывать карту «русской агрессии». И второе — продолжается конфликт между Земаном и директора BIS (чешской разведки) Михалом Коуделкой. Последнему постоянно мерещится «русская угроза», каждый из них хочет убрать другого. И в какой-то момент их разборки вышли уже на международный уровень и обернулись фактическим разрывом отношений с Россией.

КАК ЖЕ РЕАГИРОВАТЬ МОСКВЕ?

— То есть в обострении виноваты исключительно евроатлантические русофобы?

— Нет, это «заслуга» не только западных институтов, но и бездействия России. Несмотря на то, что Чехия часто дает поводы поговорить о ней, внимание к ее политике, к происходящему здесь все последние годы оставалось минимальным. Своих людей во власти и в активной части общества у России мало. Потому русофобы, коих не больше 20%, могут навязывать свою повестку. Раньше им это удавалось лишь частично. Теперь хвост стал вилять собакой.

— Как же нам усиливать свою «мягкую силу» на Влтаве?

— Начать хотя бы с рассказа о положительных сторонах русско-чешских отношений. Например, о том, какой вклад вносили наши туристы в бюджет Чехии. Далее, вовлечение в совместные проекты должно происходить не только по экономической, но и по культурной линии. Сейчас мы ограничиваемся одной торговлей с Чехией, забывая про гуманитарную составляющую. А надо параллельно работать с чешским обществом и чешским бизнесом, объясняя пользу связей с Россией. Не менее важная цель — рассказать, что Россия — не бензоколонка, а страна высоких технологий, атома и космоса. Ничего этого они в массе своей не знают. Надо также давить на национальные чувства чехов, ведь их государство превращается в полуколонию ЕС и НАТО, где независимости меньше, чем у социалистической Чехословакии… В итоге же нам надо донести простую мысль: сотрудничество с Россией — лучше, чем вражда.

— И тут, наверное, было бы неплохо для начала «включить режим злого полицейского»?

— На мой взгляд, России стоит ввести запрет на ввоз некоторых чешских товаров. И не пива, а локомотивов и станков, машин, нефтехимической продукции. Далее, можно не возобновлять чартерные туристические рейсы после открытия границ. И совершенно точно — ограничить работу чешских НКО в России, работающих на ее подрыв изнутри (например, проект «Пражский гражданский центр» продвигает у нас ультралиберальные ценности и работает с несистемной оппозицией методами «мягкой силы»).

Главное же — следует избавиться от иллюзии. Никакого «славянского братства» между русскими и чехами нет. Целью надо ставить возобновление спокойных, прагматичных отношений. Мы укрепляем контакты с Германией, Францией, где многие политики-консерваторы поддерживают Россию. Но надо столь же активно заниматься и не самыми большими европейскими странами, наподобие Чехии. И тогда неприятных сюрпризов с её стороны станет меньше.