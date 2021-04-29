Врачам, учителям и аграриям добавили бюджетных мест в вузах

Наибольшее число бюджетных мест распределят между четырьмя наиболее востребованными направлениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 576 498 студентов в этом году смогут получить высшее образование бесплатно. Более 73% этого количества бюджетных мест направлены в регионы.

Прием документов начнется 20 июня и закончится 29 июля. До 17 августа проводится зачисление.

В этом году приемная кампания будет проходить в более спокойной эпидемиологической обстановке. Все наработки прошлого года используют и сейчас, в том числе и подачу документов удаленно.

Если смотреть динамику, с 2020-го идет постоянное увеличение (бюджетных мест): в 2021 году плюс 34 747 мест, в 2022-м – еще плюс 11546 мест. То есть порядка 46 тысяч дополнительных мест за 2 года.

Наибольшее число бюджетных мест распределят между четырьмя наиболее востребованными направлениями: инженерно-технические, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные специальности.

По субъектам РФ наибольшее количество мест, за исключением столиц, направят в крупные научно-образовательные регионы республик Татарстан и Башкортостан, Свердловской, Новосибирской, Томской и Ростовской областей и Красноярского края.

Распределение мест проводят с помощью нового конкурсного механизма. К примеру, если в регионе несколько вузов, которые готовят педагогов, то наибольшее количество бюджетных мест получит тот, где качество подготовки более высокое.

При распределении мест в ординатуру предпочтение тоже отдали региональным вузам – там, где есть спрос. Раньше места могли уйти в Москву.

За последние три года увеличили количество бюджетных мест по классическим программам по физике, математике, химии – на 10-15%.

Чтобы обеспечить должный приток молодежи в науку, на 2022 год увеличили на тысячу число мест в аспирантуре – теперь их 17, 5 тысяч. Это значимый шаг вперед.