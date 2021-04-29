Цифровой двойник повысит эффективность разработки Восточно-Мессояхского месторождения

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Специалисты «Мессояханефтегаза», совместного предприятия «Газпром нефти» и «Роснефти», создали цифровой двойник Восточно-Мессояхского месторождения. Единая цифровая модель самого северного на российской суше нефтепромысла объединила производственные этапы разработки, добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа. С помощью цифровых инструментов созданы двойники каждой из 550 скважин, свыше 500 км трубопроводных систем и сформировали единую модель флюида – потока углеводородов, который двигается от скважин в специальные пункты сбора и хранения нефти.

«Новые высокотехнологичные решения, которые мы создаем для разработки трудноизвлекаемых запасов арктического региона, качественно расширяют наши возможности в части рентабельного и безопасного освоения недр, - отметил Вадим Яковлев, заместитель генерального директора «Газпром нефти» по разведке и добыче. - Цифровые двойники месторождений помогают синхронизировать использование искусственного интеллекта с операционными процессами на разных этапах производственного цикла, быстро и точно решать инженерные задачи высокого уровня сложности, расширять горизонты стратегического планирования».

Программный комплекс способен оперативно рассчитать оптимальные сценарии добычи в горизонте от суток до года, учитывая уникальные геологические особенности месторождения и возможности инфраструктуры. Точность расчетов, выполненных с помощью интегрированной модели месторождения, составляет более 97%.

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

«Интегрированная модель месторождения позволяет удаленно управлять сложнейшим комплексом производственных процессов. Для команды нефтепромысла, расположенного в арктической автономии, это ключевой фактор в вопросе повышения эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов Заполярья, - сообщил генеральный директор «Мессояханефтегаза» Алексей Кан. - Искусственный интеллект дает нам возможность в полной мере раскрыть потенциал месторождения, оперативно реагировать на возникающие вызовы, повысить качество принимаемых решений на каждом этапе операционной цепочки. Когда речь идет о разработке такого сложного месторождения, как Восточно-Мессояхское, очень важно вовремя увидеть узкие места и спрогнозировать поведение отдельных элементов единой системы нефтедобычи – инструменты индустрии 4.0 позволяют нам это сделать».

Добавим, что группа Мессояхских месторождений включает Восточно-Мессояхский и Западно-Мессояхский участки, расположенные на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого АО. По разведанным запасам углеводородов месторождения относят к уникальным. Проект реализуется в условиях ограниченного доступа к транспортной и промышленной инфраструктуре. Лицензии на оба блока принадлежат «Мессояханефтегазу», который паритетно контролируют «Газпром нефть» (оператор проекта) и «НК «Роснефть». Старт эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения в сентябре 2016 года в режиме телемоста дал президент России Владимир Путин. В феврале 2021 года совокупный объем добычи на Восточно-Мессояхском месторождении превысил отметку в 20 млн тонн нефти.