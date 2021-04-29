Шашлыки, самокаты, садовые качели: как провести майские праздники

Фото: Shutterstock

Долгожданные для многих майские праздники уже на носу. Москвичи активно планируют поездки на дачу, составляют списки вещей и наборы продуктов в туристические походы. Главное – ничего не забыть. А если сделать все заранее, то еще и можно провести майские праздники выгодно для всей семьи. «КП» рассказывает, на какие выгодные предложения обратить внимание.

Не терпится сажать рассаду

Около 39% москвичей решили отправиться на дачи в Подмосковье, Тульскую и Смоленскую область. Большинство хотят навести порядки в домах и на участках. Некоторым не терпится сажать рассаду. И здесь важно вспомнить, а достаточно ли у вас на даче лопат, граблей, тяпок, не сломался ли секатор, опрыскиватель. Именно сейчас в специализированных магазинах неплохие скидки на садовый инвентарь несмотря на то, что спрос увеличился на 68% (по сравнению с прошлым годом). Компании готовы привезти инвентарь по сниженной цене, еще и за доставку до 10 мая возьмут всего 1 рубль.

Находиться подольше на свежем воздухе, а значит есть повод задуматься о выборе садовой мебели. Около 11% москвичей хотят купить качели, 6% - батут, 8% - садовые фигуры, 13% - мангал. Для дачного отдыха присматривают шезлонги, гамаки, настольные игры и корзинки для еды.

Отдыхать и жарить шашлыки

Москвичи уже сейчас активно ищут наборы для пикника - мангал, уголь, шампура, за последнюю неделю спрос на палатки вырос в 2,5 раза, гитары стали популярнее на 35% и волейбольные мячи на 12%.

Но самый главный запрос – «где выгодно купить мясо для шашлыка». Понятное дело, что для большой семьи придется потратиться, а к мясу вдобавок купить и сезонные овощи, фрукты, хлеб, сыр. Держатели карт «Мир» смогут получить кешбэк 10%, если отправятся за покупками в гипермаркеты «ЛЕНТА». Для этого нужно всего лишь зарегистрировать карту на сайте privetmir.ru и совершить покупки на сумму 5 000 рублей в месяц. И, кстати, набрать необходимую сумму можно за несколько раз – майских праздников-то много впереди. А как только минимальная сумма месячных оплат будет достигнута, кешбэк автоматически будет начислен на карту «Мир». Совершать выгодные покупки можно хоть в Москве, хоть в любом другом городе – акция действует во всех магазинах «ЛЕНТА» с 1 мая по 30 июня 2021 года.

Самокаты и кулинарные пробы

Отдыхать или быть продуктивными – выбор каждого. На майские праздники можно реализовать и другие идеи – разобрать гардероб, послушать подкасты, которые были сохранены для случая «когда будет свободное время», наконец-то прочитать купленные полгода назад книги. Приготовить мясо или даже научиться печь хлеб – все это можно делать, если вы решили остаться дома. Можно выйти из своей кулинарной зоны комфорта и освоить карамелизацию, изучить безлактозные рецепты и подобрать новые специи.

Как вариант, майские праздники могут быть и активными. Многие никак не дождутся, когда можно будет достать ролики, велосипед, мяч, взять в аренду электросамокаты и поехать кататься по улицам Москвы. Осталось только определиться, как именно провести майские праздники.