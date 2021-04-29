Коронавирусный шторм в Индии. Что сейчас происходит на улицах Дели: прямая видеотрансляция

Больницы и стационары переполнены инфицированными, препаратов и систем ИВЛ не хватает, чтобы помочь всем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последние несколько недель в сети появляются новости о сильнейшей вспышке коронавируса в Индии и о том, что власти страны не справляются в борьбе с инфекцией.

Больницы и стационары переполнены инфицированными, препаратов и систем ИВЛ не хватает, чтобы помочь всем. Морги и крематории работают сверх нормы. Люди не могут спокойно похоронить своих близких и вынуждены устраивать погребальные костры на стоянках, улицах и других открытых пространствах. Граждане страны растерянны и обеспокоены ситуацией.

Сайт kp.ru ведет прямую-онлайн трансляцию с улиц Индии.

Тревожные новости из Индии поступают уже несколько недель. Индийское Министерство здравоохранения сообщило, что страна превысила число в 16 млн заразившихся за все время пандемии. Врачи отмечают, что вирус оказался непредсказуем. Ситуация ухудшается с каждым часом. Россия, США и другие страны направили в Индию гуманитарную помощь. Власти Индии, не ожидали столь мощной новой волны заболеваемости.

Из-за критической ситуации Канада, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты заявили о приостановки авиасообщения с Индией.

Согласно последним данным в стране за все время пандемии от коронавируса погибло свыше 200 тысяч человек. Всего заразились более 18 миллионов, из низ 15 миллионов смогли справиться с болезнью.