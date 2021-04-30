Из серых мышек - в светских львиц: как выглядели жены Петросяна, Джигана, Реввы и других до удачного замужества

Анжелика Ревва за 17 лет, что они вместе, Анжелика изменилась до неузнаваемости, пройдя путь от полненькой простушки до эталонной красавицы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Глядя на старые снимки, диву даешься: этим женщинам удалось повернуть время вспять! Сегодня они моложе и красивее, чем в далекие 17. Саморазвитие, ЗОЖ, любовь к себе, а главное, деньги мужа, творят настоящие чудеса. Как шутят в Сети, "не бывает некрасивых женщин - бывают недофинансированные!". Смотрим, как изменились супруги рэперов, футболистов и юмористов благодаря их щедрости.

Татьяна Брухунова

Молодая жена Петросяна до встречи с ним была скромной тульской девушкой, увлеченной книгами и театром. Но в отличие от типичных "синих чулков", Брухунова всегда знала себе цену и считала себя красавицей, просто пользоваться косметикой и выбирать наряды ей было неинтересно. Среди ее первых фото в Инстаграме в безразмерных платьях и вязаных кардиганах нет-нет да и мелькали впечатляющие кадры профессиональных фотосессий.

Молодая жена Петросяна до встречи с ним была скромной тульской девушкой, увлеченной книгами и театром Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

За несколько лет в Театре сатиры, пройдя путь от уборщицы (должность называлась по-другому, но Татьяна не скрывает, что ей приходилось мыть полы) до личной помощницы, а затем и жены Евгения Вагановича, Брухунова превратилась в даму-люкс. Бутики и салоны красоты теперь постоянные точки в ее маршруте, а гардероб молодой супруги забит брендовыми сумочками, мехами и неприлично дорогими очками. Брухунова обожает массаж лица, а в ее домашней косметичке только профессиональные средства: шампуни от 2000 рублей, крема и сыворотки от 3000-5000 и духи без аллергенов стоимостью от 20 000 рублей.

Оксана Самойлова

Приехав покорять Москву из маленькой Ухты, будущая инстадива сразу взяла быка за рога, устроившись работать моделью. Чтобы стать своей на вечеринках со звездами, Самойлова изо всех сил старалась быть в тренде "нулевых": набила тонкие брови-ниточки, покрасила волосы в иссиня-черный и жарилась в соляриях до рыже-коричневого оттенка. Именно такой ее и встретил Джиган в 2010 году. Чтобы соответствовать статусу подружки рэпера, Оксана без тени сомнения легла под нож хирурга: так появилась грудь третьего размера. Но до красотки экстра-класса Самойловой пришлось проделать огромный путь, благо, рэпер не жалел денег.

Приехав покорять Москву из маленькой Ухты, будущая инстадива сразу взяла быка за рога, устроившись работать моделью Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По мнению экспертов, жена Джигана изменила разрез глаз, накачала губы и вставила белоснежные виниры, сделала ринопластику, поправив кончик носа, провела липофилинг ягодиц, придав им аппетитные округлые формы. А чтобы лицо приобрело аристократический овал, блогерша удалила комки Биша, получив вместо пухлых щек высокие скулы. Стоит ли говорить про бесконечные уколы красоты? Теперь для этого у Оксаны даже есть собственная клиника косметологии.

Виктория Боня

До того, как стать звездой красных дорожек Каннского кинофестиваля, Боня была и официанткой, и продавцом на рынке. Тогда ее сложно было назвать красавицей: угловатая, ярко-накрашенная, в безвкусных нарядах и прической "взрыв на макаронной фабрике". Уже в "Доме-2" Вика поднаторела и в считанные месяцы эволюционировала в светскую львицу со всеми вытекающими: маленькой собачкой, соболиными шубами и сумочками в стразах.

До того, как стать звездой красных дорожек Каннского кинофестиваля, Боня была и официанткой, и продавцом на рынке Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но настоящей звездой светской хроники Боня стала, захомутав сына ирландского миллиардера Алекса Смерфита и переехав во Францию. За семь лет союза (пусть и без штампа в паспорте) Вика стала обладательницей голливудской внешности, и как полагают специалисты, дело тут вовсе не в изнурительных тренировках и полезных привычках. Боне приписывают стандартный набор операций всех инстадив: маммопластику (грудь), блефаропластику (веки), ринопластику (нос), глютеопластику (увеличение ягодиц имплантами)... Но телеведущая уверяет: у нее все свое, натуральное!

Анжелика Ревва

Звезда Comedy Club на всех звездных тусовках появляется с любимой женой: глупо держать дома такую красоту! За 17 лет, что они вместе, Анжелика изменилась до неузнаваемости, пройдя путь от полненькой простушки до эталонной красавицы. После рождения двух дочерей супруга шоумена взялась за себя: стала вегетарианкой и фанаткой правильного питания, увлеклась йогой и танцами. Судя по ранним фото, над ее лицом поколдовали не только косметологи, но и пластические хирурги: нос Анжелики выглядит куда миниатюрнее, а губы заметно увеличились.

Похоже, своей страстью к "тюнингу" она заразила и знаменитого мужа. Из гримасничающего комика с годами он превратился в брутального мачо. И тоже не без помощи пластики: теперь у Реввы минимум морщинок, острые скулы, точеный нос и ровная линия роста волос.

Мария Погребняк

Жена футболиста Павла Погребняка, за которой он начал ухаживать еще в школе, "потому что она писала иконы (!)", за годы его успешной карьеры из простой домохозяйки и матери троих детей превратилась в успешную светскую львицу с внешностью куклы Барби. Мария объездила полмира и даже была одной из участниц британского шоу о жизни богатых русских в Лондоне. В "нулевых" Погребняк одной из первых увеличила губы, закачав в них опасный биогель, который принялся "мигрировать" по лицу - эта ошибка стоила ей нескольких операций. А вот тонкая фигура Маши - результат кропотливого труда. После рождения первого ребенка «фанатка сладкого, макдональдса и свежих булочек» похудела на 35 килограммов, устав от колкостей футбольных болельщиц. Ее секрет - в микроскопических порциях и регулярных нагрузках в спортзале.

Жена футболиста Павла Погребняка за годы его успешной карьеры из простой домохозяйки и матери троих детей превратилась в успешную светскую львицу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Матильда Шнурова

Теперь уже бывшая жена лидера "Ленинграда" когда-то из многочисленной толпы поклонниц покорила его необычным именем (хотя на самом деле, Матильду зовут Елена Мозговая). Говорят, именно она сделала из Шнурова человека, но за 11 лет брака "Миссис Шнур" и сама стала другой: вместо "кудрявой фанатки, скачущей по рок-концертам" - успешным ресторатором и основательницей собственной балетной школы. Теперь хрупкая Матильда - икона стиля, над образом которой явно поработали специалисты. Причем не только пластические хирурги. Ее фирменный "питерский шик" - результат работы целой команды стилистов, визажистов и косметологов. А вот фигурой экс-супруга Шнурова занимается сама: биохимик по образованию, она точно знает, как надо питаться.

Теперь хрупкая Матильда - икона стиля, над образом которой явно поработали специалисты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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