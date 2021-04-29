Юнна Мориц: Евроремонт фашизма. По доступным ценам. Под ключ – перевороты всех сортов

Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
Стихотворением с выразительным слоганом «евроремонт фашизма» Юнна Мориц, урожденная киевлянка, откликнулась на марш неонацистов в Киеве в честь дивизии СС «Галичина» и на удивительную «толерантность» европейских демократий, в упор не замечающих зигующих в «незалежной» последышей украинских коллаборантов.
- Я смотрю как текстолог, что творится в текстах информации. В Киеве идет фашистский парад.
- В честь дивизии СС «Галичина».
- Всякие любители гитлеряк выходят и объявляют, что они власть. А в это время Европарламент объявляет Россию виноватой во всем. И угрожают, что если Россия «не прекратит агрессию на Украине», то ее отключат от всего абсолютно, и даже от воздуха, наверное.
Это чудовищная картина абсолютного обыкновенного русофобского фашизма.
- Европейские «просветители» и «гуманисты» утверждают, что вводят санкции исключительно из добрых побуждений, чтобы сделать Россию демократической и цивилизованной.
- А стихотворение, которое я сегодня опубликовала впервые, которое называется «Процесс» и в котором есть эпиграф из «Процесса» Кафки, описывает все виды «переговорного» существующего процесса: в Одессе, когда сжигают людей, на Донбассе, когда убивают людей, когда угрожают России. Весь переговорный процесс сводится к одному: Россия перестанет быть врагом, если она исчезнет.
Процесс - продвижение, ход - с латыни,
Переговорный процесс отныне
Один и тот же, везде, кругом,
И речи нет ни о чём другом:
Должна Россия, подобно льдине,
Растаять, исчезнуть!.. В такой картине
Россию не будут считать врагом!
- Юнна Петровна, мне тоже кажется, что они думают не то, что говорят.
- То, что происходит сейчас, оно не может оставаться безответным. Я поэт, а не пользуюсь дипломатерным языком. Меня не сдерживают правила дипломатии, которые способствуют размножению, укреплению, продвижению этого процесса под названием «фашизм» под видом оппозиции, радикалов, защитников Родины и прочего балдежа. Невозможно на это не откликаться. Для этого надо просто быть мертвым. А я живой человек.
- И живой поэт.
- Я очень живой человек. Всегда можешь быть уверен в том, что все, что можно сказать в защиту человекости, живущей в России, вообще в защиту российского человечества, оно будет сказано и сделано.
- Спасибо, Юнна Петровна.
А теперь - стихи...
* * *
Ремонт фашизма. По доступным ценам.
Под видом революций всех цветов.
Под ключ – перевороты всех сортов.
Под ключ – ремонт фашизма, он готов
К великим переменам современным!
Ремонт фашизма. Всем известны адреса,
Где ремонтируют фашистов для парадов
Геройской славы!.. Необъятны чудеса
Народов, где идёт парад распадов –
Под героических фашистов голоса!
Ремонт фашизма. В список санкций против нас
Включён Европой тот, кого убили
Вчера фашисты!.. Совпаденье всех фамилий –
Два списка санкций, где с Европой напоказ
Фашисты скачут на одной кобыле!
Евроремонт фашизма, в том и суть,
Что санкции по европейским спискам
Буквально совпадают с тем фашистским,
Который – список для убийства, не забудь!
Кобыла санкций – такова при взгляде близком,
Она фашистам обновляет путь!
Юнна Мориц.
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