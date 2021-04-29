«На гречке уже хайпуют»: подорожает ли на самом деле самая популярная в России каша

Новым гречневым ажиотажем уже занялись ведомства Фото: Мария ЛЕНЦ

Гречка, говорят, снова подорожает. Вроде как волну гонят поставщики: обещают поднять цены на 7,5-15%. А еще говорят, что заводам не хватает гречихи, потому что вырос ее экспорт. Куда - ведь гречку, кроме нас, почти никто и не ест? Оказывается, в Китай. Там все едят.

Новым гречневым ажиотажем уже занялись ведомства. Минсельхоз оправдывается: запасы велики, в 2020 году был очень хороший урожай гречихи — почти 900 тысяч тонн (на 13,6% больше, чем в 2019 году). Должно уж всем хватить — и переработчикам, и на потребности граждан. Но на всякий случай в 2021 году планируется расширение площадей под основными крупяными культурами.

Тем не менее Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС поручено оперативно проработать предложения по снижению объемов экспорта гречихи в этом году.

Многие граждане, по правде говоря, только-только доели стратегический запас гречки, закупленный в панике весной прошлого года. И что, опять? И точно в этом китайцы виноваты?

-У меня складывается впечатление, что многие производители и поставщики, в том числе перекупщики, пытаются поймать хайп. Ну и поднять цены соответственно, - прокомментировал «КП» ситуацию директор Международного учебно-научного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Для этого есть определенные объективные предпосылки: рост инфляции, нововведения, связанные с упаковкой — она подорожает. Плюс небольшой рост продаж гречки на экспорт — да, в Китай, Японию, но также и в страны постсоветсткого пространства, где гречку по-прежнему любят. Плюс ожидания, что в этом году будет неурожай гречихи. Все это не те причины, которые действительно могут вызвать проблемы — с учетом прошлогоднего хорошего урожая и переходящих остатков. Но есть другая сторона вопроса. Сейчас зерно запретили вывозить за границу. И производители придерживают на складах то, на чем они предположительно могут заработать. Вдруг к осени крупа и правда подорожает? Как я понимаю, из-за этих ожиданий на перерабатывающих заводах действительно возник дефицит гречихи. Не думаю, что это вопрос, который требует мер государственного регулирования. Потребление гречки у нас на самом деле не так уж велико, это продукт вполне заменяемый — есть пшено, овсянка, рис. Гречка — скорее показатель страхов населения, и какие-то проблемы с ней сразу вызывают не столько экономическую, сколько социально-политическую напряженность. В этом плане хороша идея, которая сейчас тоже высказывается, - подумать о продуктовых интервенциях. Известно же, какие продукты кидается скупать население, если начинается паника. Стоит подумать об интервенционных фондах с запасом именно этих «любимых» товаров — чтобы быстро сбивать ажиотаж.