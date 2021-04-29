Штабы Навального закрылись – всем спасибо, все свободны. Пока

Это была последняя точка в истории куста общественных организаций Алексея Навального Фото: REUTERS

Спустя несколько часов после этого эпохального заявления Леонида Волкова (проживает заграницей, находится в розыске в РФ за «организацию массовых беспорядков»), стало известно, что Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело. Статья 239.1 УК – создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Подозреваемые – Алексей Навальный, Леонид Волков и Иван Жданов (директор ФБК* (иноагент). Организации – так называемые «штабы Навального» и Фонд борьбы с коррупцией. Если организация функционировала без насилия в отношении личности, то максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы или исправительные работы на тот же срок.

Это была последняя точка в истории куста общественных организаций Алексея Навального и его сторонников. На прошлой неделе Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил деятельность «штабов Навального», запретив им организовывать митинги. И это было промежуточное судебное решение, сделанное во время рассмотрения иска прокуратуры Москвы. Прокуратура в этом иске, требует признать «штабы», ФБК* и Фонд защиты прав граждан*, экстремистскими организациями, со всеми вытекающими последствиями. Ранее ФБК и ФЗПГ уже признали иноагентами и внесли в реестр Минюста.

Деятельность этих структур и так прекратилась бы в ближайшие дни или недели, но Леонид Волков решил сыграть на опережение, получить с закрытия хоть чуть-чуть пиара. В своем обращении, он сообщил очевидное: «…немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает» и «никакой ребрендинг не поможет». Впрочем, Леонид Волков выразил надежду, что часть штабов продолжит работу:

«Мы не сможем их больше финансировать, мы не сможем помогать с дизайном или с IT-решениями, мы не будем ставить им задачи. Но мы все равно знаем, что они сами отлично справятся».

Леониду Волкову хорошо выражать надежду, находясь в Европе, а в России, скорее всего, желающих поработать в «штабах Навального» не найдется. Хотя, возможны варианты. Некоторые координаторы «штабов Навального» уже заявляли, что готовы баллотироваться в Госдуму от партии «Яблоко». Впрочем, если «штабы» все-таки признают экстремистскими организациями и эта лазейка в политику закроется.

СПРАВКА КП

Сеть «штабов Навального» в мае 2020 года насчитывала 42 отделения по всей России. На сайте оппозиционера так описана их деятельность:

«Штабы выпускают расследования, борются за экологию, выдвигают независимых кандидатов на местные выборы и проводят другие общественно-политические кампании. Сегодня сеть штабов Навального — главная оппозиционная политическая сила в стране». *организации признаны иногаентами в РФ