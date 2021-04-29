«Речь идет о «мертвых душах». Деньги могли вписываться на людей, которых нет»: агент рассказал, в чем обвиняют боссов «Чертаново»

Стало известно о задержании бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. Фото: ФК "Чертаново"

В российском футболе новый скандал. 28-го апреля стало известно о задержании бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина и спортивного директора академии Сергея Хабарова. Следствие проводит проверку финансовой деятельности клуба и школы. В «Чертаново» проходят обыски, а Ларину и Хабарову грозит до 10 лет тюремного заключения по статье 159, ч.4 УК РФ — «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере» и штраф до 1 миллиона рублей.

Российской футбольный агент Алексей Сафонов, который несколько лет назад работал с академией «Чертаново», рассказал корреспонденту «Комсомолки» о деле против руководства академии. Сафонов уверен, что следствие должно смотреть на верхушку айсберга, а Ларин и Хабаров — «стрелочники» в этой истории.

— Как я понял, там имеет место такое понятие, как «мёртвые души». Деньги выписываются на людей, которые не тренируются. В школе «Чертаново» один из самых больших бюджетов. Думаю, он на уровне академий московского «Динамо» или «Спартака». Видно, хотят посмотреть все схемы. Но надо смотреть на верхушку айсберга. «Чертаново» — это низ пирамиды. Не хотелось бы, чтобы на ребят свалили всё это. Хочу, чтоб в этой истории разобрались.

Агент Сафонов когда-то сотрудничал со школой «Чертаново». Но расстались они с Лариным не очень хорошо. Тем не менее Сафонов не верит в виновность руководителей академии.

- Моё мнение: в большей степени, Ларин и Хабаров — «стрелочники». Хабаров не похож на коррупционера. Это можно легко посмотреть по имуществу и другим моментам. Ларин жил в школе. Приходил в 7-8 утра и уходил последний. Ну, реально, фанат своего дела. Он и жил на съёмной квартире. Коррупционеры так не живут. Он занимался чисто футболом. Я лично этих людей знал и не считаю их коррупционерами. И раньше времени грязью их поливать не надо. У нас только суд решает, виновен ты или нет. Можно человека морально раздавить, а суд признает, что он прав. Как потом ему в глаза смотреть? Понятно, что есть теневые люди, которых пока нет в списке задержанных. Посмотрим на следствие. Интересно, пойдёт ли оно дальше. Потому что вопрос в людях, которые через них деньги отмывали. Наверное, следствие понимает, что должна всплыть верхушка айсберга. Нужно, чтоб не получилось так, что один взял кусок хлеба и получил пять лет, а другой украл миллиард — и ему ничего, — заявил Сафонов корреспонденту kp.ru.

Один из главных вопросов: что станет с клубом и академией «Чертаново». Николай Ларин незадолго до истории с задержанием покинул академию, которая является одной из самых успешных в стране. Клуб, несмотря на то, что идёт на предпоследнем месте, продолжает выпускать и продавать футболистов в топ-команды РПЛ. Агент Алексей Сафонов предположил, что может стать с командой, и почему этот проект убыточен для государства.

— Конечно, уход Ларина связан с этой историей. Уже полгода муссируется эта тема. Там люди всё понимали. И Ларин всё понимал. Футбольный клуб так и так во вторую лигу вылетает. Мы и сами прикладывали руку к этой академии, помогали им, и финансово в том числе. Хотелось бы, чтобы она не пропала. Главное, чтоб не получилось так, что все отвернулись. Финансирование, понятно, на таком уровне останется. Главная проблема в том, что государство вкладывает деньги в игроков и тренеров, а потом их через аффилированных агентов продают в другие клубы. На выходе государство не получает ничего взамен, — рассказал агент.