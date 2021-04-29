Елена Проклова ответила вдове Олега Табакова

Актриса прервала молчание Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Проклова впервые вышла на связь после грандиозного скандала, который разразился после ее откровений о пережитом ужасе в 15 лет. Актриса ответила вдове Олега Табакова и другим коллегам.

Елена Проклова впервые отреагировала на слова вдовы Олега Табакова, Яны Поплавской, Людмилы Поргиной и других артистов. Коллеги актрисы резко осудили Елену Игоревну после скандальных откровений Лере Кудрявцевой. Марина Зудина писала: "Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее".

И вот теперь светским хроникерам удалось связаться с Прокловой. Актриса кратко ответила на вопрос о травле. "Каждый имеет право на свое мнение", - цитирует звезду сайт mk.ru.

Кстати, ранее Зудина попросила прощения у Прокловой за резкие слова. Она также заверила, что стравить ее и Елену Игоревну у злопыхателей не получится. "Я не смотрела программу с Еленой Прокловой и не буду смотреть! Стали писать и оскорблять меня и моего мужа! Почему? Хотят скандала. Скандала не будет. Стравить нас не получится... Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите ее интервью. Поэтому, давайте не додумывать за нее. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное... Я желаю ей личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь", - написала она в блоге.

Напомним, грандиозный скандал после признаний Елены Прокловой не утихает почти неделю. Актриса рассказала, как, будучи совсем юной крутила роман со знаменитым актером. Пикантность ситуации заключалась в том, что Прокловой на тот момент было 15 лет, а ее любовник был женат.

Ни имен, ни фамилий Елена Игоревна не назвала, сообщив, что артист давно мертв, но у него остались близкие - вдова, дети, внуки. "Мне до сих пор его жаль. Я до сих пор с любовью к нему отношусь. Он просто болен, ну не может здоровый человек себя так вести. Это же касается не только меня и его. У него семья, у него дети, у него внуки и огромное количество учеников, поклонников. И что изменится, если я назову его имя? Ему теперь только бог судья. Я читала интервью одной актрисы, которая об этом же человеке говорит, что он домогался ее. Значит не я одна. А его студенты, студентки? Страшно", - поведала она. Поклонники, сопоставив фильмографию с названными Прокловой обстоятельствами, а также ее более ранние заявления, решили, что этим актером мог быть Олег Табаков.