Взорвали невзрываемое: «русская диверсия» на чешском складе заслуживает Нобелевскую премию

2014 год, на месте взрыва склада боеприпасов в Врбетице. Фото: police.cz

Не, ну не дураки ли эти чехи? Кто их за язык тянул? Ну взорвались у них там какие-то склады… Разобрались, виновных наказали за халатность и забыли. Нет, через семь лет решили, что не тех посадили. Что это русские диверсанты взорвали.

Общеизвестно, что у России два диверсанта. Их весь мир поименно и в лицо знает: Петров и Боширов. Раз они там где-то неподалеку околачивались, значит - их рук дело. К бабке не ходи. Ну а кто еще?

Но тут такая неприятная вещь всплыла. Оказывается, на этих складах не портянки солдатские хранились, а противопехотные мины. Которые всякими конвенциями международными строго запрещены. Хуже того. Оказалось, чехи мины эти не для собственного потребления хранили, а с целью дальнейшего распространения. Оказалось, некий болгарский чувак намеревался эти мины украинцам «толкнуть». Те, как известно, свои склады тоже повзрывали. И, видимо, у них дефицит мин образовался. Получается, Петров с Бошировым благое дело совершили? Не допустили расползания этого запрещенного вооружения по миру. Получается, они молодцы?.. Болгарина этого, кстати, потом грохнуть хотели. «Новичком», естественно. Но он выжил. Хоть кого-нибудь этим «Новичком» удалось убить?

Но тут чехи смекнули, что как-то некрасиво в этой истории выглядеть начинают. И заявили, что мины были ненастоящие. Что из них взрыватели и взрывчатка были удалены. Нормально так, да? Получается, братьям-украинцам хотели «впарить» негодные боеприпасы? Мало того, что старшие пацаны их по крупному «кинули» с членством в ЕС И НАТО, так еще и по мелочам братья-славяне при первой же возможности норовят «обуть»…

Но тут другое интересно. Если в минах взрывчатки не было, то как они взорвались? Получается, Петров с Бошировым взорвали невзрываемое? Может им Нобеля дать надо? По физике. Или не по физике?

Тут, кстати, уже и старик Земан возбудился. «Алё, гараж!! Почему мне ни одна сволочь не докладывала про эту байду?! Даже в секретных докладах… Я тут для мебели, что ли сижу?..» Но правильные пацаны из сената его быстро окоротили. «Ты чё язык распустил, дядя?! Про то, что тебе ничё не докладывают, это гостайна. Думаешь, самый умный? Не таких кабанов валили. Вон в Штатах один тоже умничал, пытался родиной торговать… И где он теперь?»

«Как где,- говорит Земан,- во Флориде на своей вилле сидит, вискарь хлещет небось…» А те ему: «Он миллионщик, отмазался. А ты по статье «измена родине» пойдешь. Присядешь на зону. И никто тебе врачей привозить не будет, как Лехе Навальному…»

Кстати, про Леху. Говорят, в «Шарите» филиал ФСИН готовятся открыть. На одно койко-место. А дежурную смену ВОХРа немцы на самолете будут привозить. Вахтовым методом. Неделю через две. А что? Почему его недолеченным оттуда выпустили?

А с «Новиком» надо что-то решать. Снимать с вооружения, к черту! Позорище какое-то, а не оружие…

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