Генштаб подвел итоги контрольных проверок в российской армии. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Помните, совсем недавно Запад захлебывался от панических криков о том, что Российская армия бряцает оружием и готовится к нападению на Украину? А Вашингтон и Берлин, Париж и Брюссель даже "требовали" (во язык!) от Москвы объяснить суть "эскалации" и перебросок крупных контингентов наших войск на различные полигоны.

Министр обороны России Сергей Шойгу уже несколько раз и популярно растолковывал западным провокаторам смысл плановых маневров на юге страны. Ну а у тех наших иностранных недругов-врагов (политиков и военных), которым, как говорится, "не дошло", теперь есть еще одна возможность понять суть той надуманной "эскалации", о которой они вопили на весь мир. Вот что говорил начальник Генштаба вооруженных сил России

генерал армии Валерий Герасимов на совещании об итогах недавних контрольных проверок. Приведем некоторые наиболее важные цифры и факты.

МАСШТАБ

- Всего к проверочным мероприятиям привлекалось более 300 тыс. военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации.

- В течение двух недель с войсками военных округов, силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск Вооруженных Сил на полигоне проведено более 4 тыс. занятий, тренировок и учений различного масштаба.

- Задействовалось более 500 объектов учебно-материальной базы. Учения проходили на всей территории Российской Федерации.

- В соответствии с решением Министра обороны в рамках контрольных занятий проведена серия внезапных проверок боевой готовности войск и сил всех военных округов, флотов и ВДВ.

- Войска приводились в боевую готовность «Полная» с установленными ограничениями.

- Проверяемые объединения и соединения осуществили перегруппировку комбинированным способом на расстояния свыше 3500 км и были сосредоточены преимущественно на незнакомых полигонах для выполнения учебно-боевых задач.

- Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии осуществил межфлотский переход из Каспийского в Черное море, преодолев расстояние свыше 1300 км.

- Воздушно-десантные войска на практике отработали вопросы подготовки и применения в составе межвидовой группировки войск (сил) на Юго-Западном стратегическом направлении. При этом осуществили десантирование на дальность 1500 км.

- Одновременно с 5 по 16 апреля проведена комплексная проверка войск Восточного военного округа.

Проверкой было охвачено 11 объединений, 71 соединение и воинская часть.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

- Основные усилия в ходе проверки были сосредоточены на оценке реального состояния органов военного управления, войск и сил, а также их способности решать задачи как мирного, так и военного времени. Все проверочные мероприятия проведены организованно согласно ранее утвержденным планам.

- В целом, в зимнем периоде обучения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли индивидуальные показатели боевой подготовки.

Наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок увеличилась на 98 суток, налет на каждого летчика возрос на 2 часа. Стаж практического вождения для механиков-водителей увеличился на 50 км. Количество прыжков с парашютом возросло на 8 процентов.

ОТБОЙ

Министром обороны Российской Федерации по итогам учений на полигоне Опук даны указания о возвращении войск до 1 мая в пункты постоянной дислокации.