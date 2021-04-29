«Диктант Победы» вместе с Россией пишут по всему миру

В четверг, 29 апреля, стартовала международная акция «Диктант Победы». Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В четверг, 29 апреля, стартовала международная акция «Диктант Победы». Сигнал к началу "Диктанта" был дан ударом колокола на учебном паруснике «Надежда» во Владивостоке.

В диктанте - 25 вопрос о военной тематике. Большая часть из которых — федерального уровня.

На то, чтобы написать работу, дается стандартное время школьного урока — 45 минут.

Цель «Диктанта Победы» - повысить историческую грамотность сограждан. А также содействовать патриотическому воспитанию молодежи.

В нашей стране и за рубежом было организовано около 16 тысяч площадок для диктанта — от арктической станции до Камчатского заповедника.

- Диктант Победы» проводится в третий раз. Он собирает на своих площадках людей самых разных возрастов, профессий, национальностей, убеждений. Всех их объединяет одно — неравнодушие к прошлому нашей страны, к истории Великой Отечественной войны. Мы стремимся отдать дань поколению победителей, ветеранам, принять участие в большом и очень хорошем проекте, — заявил Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Во время прямого включения на старте акции из мемориального комплекса подо Ржевом в прямой эфир вышли Госсекретарь Союза России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев и помощник президента России Владимир Мединский.

- Поисковики нашли подо Ржевом гильзу от снаряда, которая не скатилась в бруствер — мы насчитали в ней 16 пробоин, - рассказал Мединский, - Представьте, какая здесь была плотность огня? Когда смотрим окопы с той стороны, блиндажи, что там находим? Остатки банок из под крема Нивея, бутылки французского вина, датские мясные консервы и испанские концентраты, обертки от голландских хлебцов. Вся Европа была здесь против нас. «Диктант Победы» - не только повод вспомнить даты войны и цифры. Мы не должны забывать, кому наши деды противостояли.

- У уникального памятника, который открывали президенты двух стран, молодые поисковики сдавали экзамен , - заявил Дмитрий Мезенцев, - Экзамен на преданность памяти и на уважение к подвигу. Они давали присягу продолжению этой уникальной, честной, душевной работы.

Тысячи людей в 80 странах также участвовали в «Диктанте Победы».

Итоги акции будут подведены 24 июня.

Важно, что для тех выпускников школ, которые напишут эту работу на отлично, предусмотрены дополнительные баллы при поступлении в вузы в 2021-м году.