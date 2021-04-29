Три года условно: суд вынес приговор по делу о смерти актера Марьянова

Сегодня, в четверг, 29 апреля в Лобненском суде огласили приговор по громкому делу актера Дмитрия Марьянова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня, в четверг, 29 апреля в Лобненском суде огласили приговор по громкому делу актера Дмитрия Марьянова. Почти четыре года тянулось следствие и суд против директора реабилитационного цента «Феникс» Оксаны Богдановой. По версии следствия, именно она виновата в смерти 47-летнего актера.

10 раз сотрудники реабилитационного центра просили ее разрешения на вызов Скорой и всякий раз получали отказ,- рассказала «КП» Ольга Врадий , старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Почти четыре года тянулось следствие и суд против директора реабилитационного цента «Феникс» Оксаны Богдановой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Свою вину Богданова, успевшая за время суда выйти замуж за свидетеля по делу и сменить фамилию на Мосунову, так и не признала. Но к себе у присяжных просила снисхождения, сначала говорила о двух маленьких детях, а потом и вовсе принесла в суд справку о беременности. Суд явно учёл это смягчающее наказание обстоятельство.

- Суд приговорил ее к трём годам лишения свободы. Наказание признано условным , - зачитала приговор суда.

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксении Бик Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот компенсацию морального ущерба назначили только сыну актера Даниилу. Он получит один миллион рублей.

Богданова на приговор отреагировала полным отсутствием эмоций. Единственное, что ее волновало - это журналисты, которых она зачем-то снимала на видео. Из суда она ушла , так и не ответив ни на один вопрос.

Позже комментарий дал ее адвокат.

Сегодня, в четверг, 29 апреля в Лобненском суде огласили приговор по громкому делу актера Дмитрия Марьянова. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы не довольны решением суда и будем его обжаловать. Моя подзащитная не виновна, - заявил адвокат, Игорь Баранов. - В суде мы озвучили свою позицию и считаем, что смерть Марьянова наступила из-за его проблем со здоровьем.

Вдова актера Ксения Бик тоже не рада такому решению суда. Только в отличие от Богдановой, она считает приговор слишком мягким. Но, похоже, за эти неполных четыре года она устала добиваться правды.

Что можно ждать от человека, который вообще не понимает своей вины. Не понимает, не принимает и уже никогда не поймёт. Стало мне легче от того , что суд признал ее вину? Нет. Отлегло бы, если бы ей дали 10 лет? Конечно, нет,- прокомментировала решение суда Ксения Бик. - У нас было более 40 судебных заседаний и я почти на всех была. Что я могу сказать? Только, что не желаю ни одному человеку пройти такие же испытания. Поверьте, это очень тяжело. И ни один приговор не залечит раны.

Почти четыре года тянулось следствие и суд против директора реабилитационного цента «Феникс» Оксаны Богдановой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, именно Ксения отвезла мужа в реабилитационный центр «Феникс». Тогда сын актера обвинил ее в причастности к смерти отца.

Вы поймите, это не первый был такой центр. Каждый раз я тщательно подходила к выбору. «Феникс» посоветовал нам очень близкий друг семьи, мы даже предположить не могли, что так все закончится, - объяснила вдова актера.

Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2007 года. Ему было всего 47 лет.

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