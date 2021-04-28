Ну что, сдаётесь?!

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Примерно с таким напутствием начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров обратился к тем, кому предстоит практический экзамен на вождение по новому регламенту. Было это накануне 1 апреля - даты, с которой регламент вступал в действие. И вот уже почти месяц экзамены в Госавтоинспекции принимают по новым правилам. Говорить о том, насколько снизился процент успешных сдач, рано. При этом эксперты прогнозируют, что число не прошедших испытание вырастет. Примерно на 7 - 10%. Такой прогноз не дает кандидатам в водители расслабиться, что хорошо. Мы не станем оспаривать экспертное мнение, но предлагаем посмотреть на ситуацию шире. Известно, что недостаточность знаний и умений начинающих автомобилистов со стажем вождения менее двух лет ежегодно приводит к гибели около 700 человек. Эта цифра - самое убедительное доказательство того, что дореформенный способ экзаменовки с разделением на «площадку» и «город», возможностью натаскать кандидата на прохождение определенного маршрута никак не гарантирует того, что будущий водитель, оказавшись в реальных дорожных условиях, сможет грамотно взаимодействовать с другими участниками движения. Нынешняя процедура проведения практического экзамена позволяет более объективно оценить уровень подготовки кандидата и понять, можно ли его выпускать на дороги общего пользования, безопасно ли это для него самого и других участников дорожного движения. Получить права действительно стало сложнее. Но только потому, что выдавать их будут только тем, кто действительно обучен. А для подготовленных кандидатов экзамен стал даже проще - удобнее, понятнее, прозрачнее. Давайте разбираться.

ГДЕ?

Если раньше практический экзамен проводился в два этапа - сначала «площадка», а потом «город», то теперь водительские навыки проверяются в формате единого испытания в условиях реального дорожного движения, но на дорогах со спокойным трафиком. Нововведение не коснется только мототранспортных средств. Для кандидата это существенная экономия времени. Важно также понимать, что «площадку» отменили как самостоятельный этап, но базовые упражнения, которые на ней демонстрировались, остались. Просто их встроили в городской маршрут. Более того, новый регламент допускает использование автодрома и закрытых площадок в нестандартных ситуациях. Например, если на экзаменационном маршруте пробка. Или местоположение экзаменационного подразделения таково, что какие-то упражнения просто невозможно выполнить в городской среде. Тогда экзамен будет проходить частично на площадке, а частично в городе.

Да и заранее узнать маршрут, по которому будет проходить экзамен, теперь нельзя. Его выбирает экзаменатор, то есть автоинспектор, ориентируясь на трафик и прочие обстоятельства.

ЧТО?

«Что спрашивают?» - это такое классическое экзаменационное переживание, памятное еще со школьных времен. Ответ на этот вопрос обычно не столько помогает, сколько дезориентирует и пугает. Вот, говорят, упражнений стало больше - перечень аж четыре листа занимает! Ну и что вам от этой информации! Говорить стоит скорее не о количественных, а о качественных изменениях. О смещении акцентов в сторону тех задач, которые обычному водителю приходится решать ежедневно и от которых напрямую зависит дорожная безопасность. Чаще всего ДТП с участием начинающих водителей происходят по причине несоблюдения ими очередности проезда перекрестков, непредоставления преимущества при перестроении, неумения двигаться со скоростью потока, грамотно совершать обгон. И на экзамене инспекторы обратят на это особое внимание. При движении по маршруту кандидат выполняет маневры по команде экзаменатора. Команды отдаются в произвольном порядке. Но все они регламентированы. То есть предложить что-то от себя инспектор не может. Всего в списке элементов четыре базовых упражнения: движение на уклоне, разворот в ограниченном пространстве, постановка на стоянку с разворотом 90 и параллельная парковка. Остальное - так называемые выборочно оцениваемые маневры. Но обгон и опережение, проезд перекрестков, а также движение с максимально разрешенной скоростью будут проверять наверняка. От того, насколько уверенно вы выполняете эти маневры, напрямую зависит безопасность - ваша и тех, кто рядом.

КОГДА?

Если раньше на практический экзамен у каждого кандидата уходило по 2 часа, то теперь все укладывается в 30 минут. Если кандидат демонстрирует уверенное владение навыками управления, то инспектор может сократить время, отведенное на экзамен. Или напротив - предоставить дополнительное, если кандидат не успевает продемонстрировать требуемые элементы.

Фото: Андрей ЛЮБИМОВ/Агентство городских новостей «Москва»

КАК?

Оценивают

Сама система оценки осталась прежней - за допущенные ошибки и нарушения выставляют штрафные баллы. Но изменилась сама штрафная таблица. Все ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум и трем баллам. Отдельно - блок грубых ошибок, за которыми сразу следует вердикт «не сдал». Всего их 15. Степень тяжести напрямую зависит от влияния на безопасность дорожного движения. Так, например, в список грубых ошибок попал непристегнутый ремень, который прежде тянул на 3 балла. Максимально допустимое количество штрафных баллов - 4. Набрали 5 - экзамен прекращается. Результаты тестирования кандидат получит уже через 10 мин. после испытания.

Контролируют

По-прежнему весь процесс сдачи экзамена снимается на камеру с функцией видео- и аудиозаписи. Материалы съемки хранятся в Госавтоинспекции в течение месяца после экзамена. Это на тот случай, если понадобится оспорить результат. Кроме аппаратуры за происходящим могут следить наблюдатели, которые находятся в машине. И нет, это не бдительная теща и не подруга, которая пришла вас поддержать, а исключительно лица, допущенные регламентом. Например, представители автошколы, другие кандидаты в водители, сотрудники полиции или представители общественных организаций. Обратите внимание на формулировку - именно «могут», а не должны. Если вас нервирует присутствие посторонних лиц в машине, вы имеете право от него отказаться. Но в Госавтоинспекции полагают, что участие наблюдателей повышает прозрачность экзамена и помогает в разрешении спорных ситуаций. Если кандидат в водители не согласен с результатами экзамена, он может их опротестовать, подав жалобу, в том числе и в электронном виде - через портал «Госуслуги» или на сайт Госавтоинспекции. Будет собрана комиссия, и вместе с кандидатом ситуацию будут анализировать с помощью материалов видеосъемки и показаний свидетелей.

Как заметил классик, так уж устроен российский человек, что любые перемены порождают у него тревогу, все новое он встречает с опаской - «как бы хуже не стало». Впрочем, дело тут не в особенностях национального характера. Скорее в обычном незнании. Незнаемое - оно всегда пугает. Но вот мы тут вам все объяснили.

А напоследок совет от Романа Мишурова:

«Лучше изучайте теорию, оттачивайте водительские навыки и не бойтесь экзаменов. Любой экзамен - это не только испытание, но и повод продемонстрировать, чего вы достигли».

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».