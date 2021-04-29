Президент РФС Александр Дюков – Леониду Слуцкому: «Судейство — непростой вид деятельности»

Глава российского футбола порадовался за Санкт-Петербург, пообещал скоро пускать на футбол всех зрителей без ковидных ограничений и ответил главному тренеру «Рубина» по критике судейства. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент Российского футбольного союза ответил на вопросы журналистов по самым актуальным темам. Серди них – скандальное судейство в Премьер-лиге, уголовное дело с ФК «Чертаново» и о Евро-2020, матчи которого будет принимать Санкт-Петербург.

Следующий сезон на матчи в России могут пускать всех зрителей

На прошлой неделе стало известно, что Северная столица России примет вдвое больше матчей чемпионата Европы: в Санкт-Петербург перенесены те игры, которые должны были состоятся в Дублине. В то же время появилась информация, что город ведет переговоры о допуске на Санкт-Петербург-арену 75 процентов зрителей.

- Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о подготовке к Евро с учетом большего количества матчей. Готовность принимать большее количество у Питера была давно. Сомнений, что город справится с проведением матчей и они пройдут на высоком организационном уровне, у нас никаких нет, - отметил Дюков. Вместе с тем глава РФС заметил, что следующий сезон в российской Премьер-лиге может начаться без ограничений по допуску болельщиков.

РФС не имеет отношения к «делу «Чертаново»

Одна из самых главных информационных тем дня – задержание руководителей футбольного клуба «Чертаново». Тут президент РФС рассказал, что Российский футбольный союз не имеет к этому делу никакого отношения. Вместе с тем Александр Дюков выразил надежду, что Академия «Чертаново» продолжит свою работу.

- Не думаю, что Москомспорт допустит развала академии «Чертаново», - ответил Дюков. – Как я понимаю, есть вопросы к бывшему менеджменту. Но нет основания полагать, что это приведет к развалу школы. РФС не имеет отношения к данному уголовному делу, ни к тем обвинениям, которые предъявлены к бывшим управленцам клуба.

«Если у кого есть желание попробовать судить – пусть начнут»

Но больше всего вопросов к президенту РФС было по судейским скандалам. В частности по пожизненному отстранению арбитра Вилкова. Александр Дюков не стал выдвигать какие-либо обвинения выгнанному из профессии судье. Но дал понять, что поддерживает это решение.

- Вы помните историю с отстранением Вилкова в прошлом году. В январе с ним состоялся разговор, на нем были получены определенные заверения. Было принято решение о продолжении работы на матчах РПЛ, были допущены ошибки. По результатам ошибок судейский комитет принял решение об отстранении. Исполком это решение поддержал, - рассказал Александр Дюков.

Одновременно президент РФС дал понять, что активно поддерживает главу судейского комитета Ашота Хачатурянца, который и отстранял Вилкова.

- Нам нужен результат. Много мероприятий выполнено, они приносят результат. За 27 туров прошлого чемпионата было 110 ключевых ошибок, а сейчас 62, – Дюков дал понять что доволен работой комитета. И одновременно президент РФС отчитал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за слишком бурную радость по поводу отстранения Вилкова.

«Он перегибает палку, при всём уважении к нему. Судейство — непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, всё просто. Если у кого-то есть желание попробовать, предлагаю начать судить», - посоветовал Дюков Слуцкому и журналистам.