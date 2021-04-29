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Общество29 апреля 2021 16:48

Выпускники могут потренироваться сдать ЕГЭ: опубликованы открытые варианты

По каждому предмету есть один вариант
Анна ЛУКЬЯНОВА
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Открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2021 года доступны на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)

Открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2021 года доступны на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2021 года доступны на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), сообщает пресс-служба Рособрнадзора. На примере этих вариантов выпускники могут выполнит пробную экзаменационную работу по русскому языку, математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, обществознанию, английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. По каждому из предметов доступен один вариант.

На сайте ФИПИ действует новый раздел «Навигатор подготовки», в котором собраны рекомендации и другие полезные материалы для самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Сориентироваться в экзаменационном материале и потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене, поможет также «Открытый банк заданий ЕГЭ».

Напомним расписание ЕГЭ. Основной срок – с 31 мая по 25 июня. На последний день весны назначены экзамены по географии, литературе и химии. 3 и 4 июня пройдет самый массовый экзамен – по русскому языку. 7 июня выпускники сдадут профильную математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – обществознание, 18 июня – биологию и письменную часть по иностранным языкам. На 21 и 22 июня запланирована сдача устной части экзамена по иностранным языкам, а 24 и 25 июня состоится ЕГЭ по информатике и ИКТ, который впервые в 2021 году проводится в компьютерной форме.

В резервный срок - с 28 июня по 2 июля – ждут на ЕГЭ тех, кто не смог поучаствовать в основной срок по уважительной причине. 28 июня разрешат пересдать русский язык выпускникам, получившим неудовлетворительную оценку. И последний шанс сдать ЕГЭ дадут с 12 по 17 июля - это даты дополнительного периода.

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