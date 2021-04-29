Кто на самом деле больше отдыхает - россияне или европейцы

После того, как российский президент подписал Указ о выходных днях в мае, в обществе возникла дискуссия о том, зачем нашим согражданам столько отдыхать: 10 дней в январе, теперь еще 10 дней в мае? Фото: Shutterstock

После того, как российский президент подписал Указ о выходных днях в мае, в обществе возникла дискуссия о том, зачем нашим согражданам столько отдыхать: 10 дней в январе, теперь еще 10 дней в мае? И многим уже не столь важно, что данные майские каникулы связаны, в первую очередь, с эпидемиологической ситуацией и с мерами по борьбе с коронавирусом. Вновь поднят вопрос: почему никто в мире не имеет столько выходных в году, как русские?

Но так ли это?

«КП» обратилась за комментарием к бывшему заместителю генерального секретаря ООН, заместителю Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Сергею Орджоникидзе:

- Сергей Александрович, вы в ООН курировали, если так можно выразиться, «европейский сектор» - Старый Свет отдыхает больше или меньше нас?

- Довольно много выходных у французов. Немало их у швейцарцев.

- Но ни у кого нет, как сейчас у нас, длинных январских и длинных майских "каникул"?

- Это правда. Но и у нас с 1 по 10 мая сейчас далеко не все будут отдыхать — многие будут работать. Все предприятия полного цикла, силовые структуры. Думаю, и более половины частных фирм станут работать.

- Наши каникулы касаются офисных сотрудников, в основном?

- Как правило. Допустим министерства — министр не может выпасть из жизни на 10 дней. А раз министр работает — значит, и заместители его тоже. Которые, в свою очередь, теребят директоров департаментов. Руководство, как правило работает, биржи не останавливаются. Ну вот МИД точно работает, и МВД тоже, и ФСБ.

- В ООН были первомайские выходные?

—Нет. Праздники устанавливались резолюциями не руководства секретариата, а резолюциями Генассамблеи ООН.

- Некорректно утверждать, что россияне отдыхают больше всех - но, как говорят, точно больше европейцев?

- Европейцы отдыхают намного больше. Мы работаем столько, сколько нужно. Они и представить не могут переработки, чтобы остаться после официального окончания рабочего дня, на ночь или на субботу.

- Есть примеры?

- У меня был прямой телефон президента Швейцарии. Мне без двух минут в 6 часов вечера в пятницу пришлось звонить ему по прямому мобильному номеру, поскольку секретарши его уже не оказалось на месте, и он очень удивился моему звонку.

Другой пример. В Женеве албанцы хотели погромить офис ООН, где штаб-квартира даже больше чем в Нью-Йорке — это было связано с Косово.

- Это когда случилось?

- В начале 2000-х. И каждый раз надо было что то предпринимать. Сотрудники ООНовской службы безопасности стрелять по людям не могли. Мы должны были вызывать местный швейцарский спецназ. А демонстрации обычно в субботу- воскресенье. Начальник нашей службы безопасности мне докладывает — у них же, у швейцарцев, воскресенье, у них выходной! И командир не отвечает на звонки. Ну как то наскребли полицейских из соседних кантонов.

- Хоть потоп — а у нас выходной?

- Да, вот такой поход — наш выходной, это святое. Это Европа.

- На Юге Старого Света еще сиеста есть...

- У французов святое дело часами сидеть в многочасовой объединенный перерыв. Как и испанцы. Психология людей иная. Работа — от и до. А американцы жуют на ходу, спешат все успеть.

- Они ближе к нам в работе?

- Что нас роднит с американцами — мы можем сидеть всю ночь, если аврал. Нам задание дали и когда и как ты будешь делать, никого не волнует. Но это в частных фирмах, не в госучреждениях...