«Интеррос» проинвестирует строительство нового курорта на Камчатке

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29 апреля госкорпорация Туризм.РФ» подписала первые несколько соглашений о развитии туристической инфраструктуры в разных регионах России – в Карелии, в городах «Золотого кольца», на Урале, в Западной Сибири и Дальнем Востоке.

Одним из самых масштабных проектов станет строительство курорта Парк «Три вулкана» на Камчатке. Проект предусматривает строительство гостиницы на 1 000 номеров, пяти подъемников и 30 км горнолыжных трасс. Ключевым инвестором выступит «Интеррос» Владимира Потанина, а строительством и эксплуатацией нового курорта займется компания «Васта Дискавери» бизнесмена Сергея Бачина, от лица которой и было пописано соглашение.

Напомним, о планах Владимира Потанина построить на Камчатке новый курорт международного уровня впервые стало известно еще в 2019 году. Основанная им компания «Интеррос» уже имела опыт успешного строительства курорта «Роза Хутор», а весной этого года объявила о разработке совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ проекта нового горного курорта «Долина Васта» в Сочи.

В «Интерросе» подчеркивают, что создание крупных инфраструктурных проектов всегда рассматривали в качестве приоритета для своих инвестиций.

«Концепция бизнеса «Интерроса» всегда была сфокусирована на инвестициях, которые не просто приносят прибыль, а приводят к развитию новых направлений и созданию инфраструктуры, что, в конечном счете, положительно отражается на качестве жизни людей, - отметил генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин. - Нам важно, что партнерство с корпорацией «Туризм.РФ» в проекте «Парк Три вулкана» позволит снизить долговую нагрузку и высвободить дополнительные средства для расширения инвестиционной программы. А в результате — сделать Камчатку более комфортной и доступной для туристов, создать новые рабочие места, дать импульс развитию всей экономики региона».

В ближайшие 10 лет корпорация «Туризм.РФ» планирует привлечет в туристическую отрасль 1,7 трлн рублей инвестиций от частного бизнеса, что позволит построить в России 582 объекта, в том числе 298 гостиниц и санаториев.

«Это горнолыжные, бальнеологические, развлекательные и пляжные комплексы. При выполнении этих амбициозных задач мы должны, в том числе, обеспечить возвратность инвестиций и максимальную коммерческую выгоду как для государства, так и для инвестора», - сообщил генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Стоит отметить что инвестиции в курортную отрасль никогда не приносят быстрой прибыли частным инвесторам, они должны отдавать себе отчет в том, что вложения окупятся не сразу, но при грамотном подходе экономический эффект ощутим как для самих инвесторов, так и для государства и субъектов федерации. В опубликованных недавно исследованиях Института стратегических коммуникаций, говорится, что, к примеру, государственные вложения в строительство горных курортов Сочи за период после проведения Зимней Олимпиады-2014 окупились в пропорции 1/30, то есть на каждый рубль вложений пришлось 30 рублей прибыли.