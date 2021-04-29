Захарова прокомментировала предложение Зеленского создать альтернативу минским соглашениям

Альтернативы существующим договоренностям нет, подчеркнула Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

На сегодня альтернативы минским соглашениям не существует, а все уловки, изобретаемые Киевом по созданию параллельного формата по урегулированию конфликта в Донбассе, бессмысленным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время еженедельного брифинга.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале этой недели дважды поднимал тему создания еще одного формата переговоров для урегулирования ситуации на востоке страны. К участию в переговорах предлагалось привлечь США, Канаду и Британию. Якобы только в расширенном формате можно решить проблему «7-летней войны».

- Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до того, как я был избран. Процесс минских переговоров должен быть более гибким в этом плане. Он должен служить целям сегодняшнего дня, а не вчерашнего. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат, - заявил он в интервью Financial Times.

В российском МИД считают, что о безальтернативности минских соглашений пора вспомнить западным партнерам, которые первые указывали на это.

- Отказ от выполнения минских соглашений теперь становится не личным мнением украинских представителей, как это было прежде. Теперь речь идет об официальной позиции Киева. Это вызывает тревогу, - заявила журналистам Мария Захарова. - Если украинские представители в нормандском формате и контактной группе будут руководствоваться именно этой позицией, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, не приходится. Хотя шансы на выход из этой тревожной ситуации сохраняются, важное, не усугублять ее, как это делает Киев, а взять за честный и добросовестное выполнение Минских договоренностей, обязательств, в том числе, по прямому диалогу между Донецком и Луганском.

По ее словам, для «добросовестного выполнения» взятых на себя обязательств необходимы политическая воля и мужество, а они иногда не посильны для украинских политиков.

На сегодня существует, так называемый, «нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. В нем задействованы представители Украины, России, Германии и Франции.