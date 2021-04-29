Постыдная история «цивилизованного Запада»: что скрывают самые ярые критики России

Англичане когда-то придумали идиому «скелеты в шкафу» - тщательно скрываемый нелицеприятный факт, обнародование которого может подорвать репутацию. Фото: Shutterstock

Англичане когда-то придумали идиому «скелеты в шкафу» - тщательно скрываемый нелицеприятный факт, обнародование которого может подорвать репутацию. Действительно, если ты признался, что убивал невинных, кто ж будет к твоим лицемерным моралям прислушиваться? Вот и повелось с давних пор в отношениях между странами свои грехи замалчивать или как-то припудривать, если скрыть не удалось, а чужие - не просто на свет божий вытаскивать, но еще и всячески преувеличить.

Практически у всех стран есть свои «скелеты в шкафах», но выставлять их на всеобщее обозрение никто добровольно не станет. Были они и у России, а затем у Советского Союза. Но сначала большевики распахнули все царские тайные «шкафы» и вывалили на всеобщее обозрение их содержимое. Затем перестройщики всех советских «скелетов», реальных и выдуманных, повытаскивали, и тоже - на всеобщий показ. Так что у нас, можно сказать, исторические «шкафчики» опустели.

И возник интересный феномен: гораздо приятнее, не говоря уже о выгоде, ревизовать чужих «скелетов» и укорять их хозяев во всех смертных грехах, а себе присвоить роль сурового прокурора. Этот фокус наши западные соседи освоили еще в глубоком прошлом. Именно российский царь Иван IV стал «Грозным», превратившись для Европы в эталонного кровавого тирана. Хотя в случившейся в его эпоху во Франции Варфоломеевской ночи было убито 30 тысяч протестантов, тогда как русский царь загубил народу в разы меньше.

Пропагандистские негативные клише о России, созданные за последние десятилетия на Западе, на этом феномене в значительной мере и основаны. И неважно, что руководство нынешней России за реальные злодеяния предыдущей власти не раз публично извинилось. Нас, как уже было замечено, хотят заставить постоянно просить прощения и каяться.

Единственное средство против охотников «вешать все» на Россию - качнуть их «шкапчики» и послушать, как постукивает их содержимое. Без претензии на какую-то новизну, потому что все, что касается этой темы, можно узнать без большого труда, коротко напомним лишь о некоторых исторических сюжетах наших главных хулителей из-за рубежа, о которых сами они не особо любят вспоминать.

Англосаксы - традиционные запевалы в антироссийском прокурорском хоре. Начнем с Америки и даже не будем трогать негров. Вот что пишет известный социолог Майкл Манн в своей книге «Темная сторона демократии»:

«На территории нынешних Соединенных Штатов до открытия Америки проживало 4-9 миллионов индейцев. По переписи 1900 г. их осталось лишь 237 тысяч - потери коренного населения составили как минимум 95%. Наиболее красноречиво самое последнее массовое уничтожение людей в Америке. Это произошло в Калифорнии. По оценкам испанских миссионеров, там было 310 тысяч индейцев в 1769 г. (…) В 1860 г., к этому году Калифорния уже 10 лет существовала как штат, в живых оставалось не более 31 тысячи индейцев - 80% населения погибло всего лишь за 12 лет! Третий рейх тоже просуществовал 12 лет и уничтожил 70% евреев в Европе».

Суров вывод Майкла Манна: «Гитлер и Гиммлер внимательно изучили опыт геноцида в Америке, готовясь повторить в другую эпоху его на другом континенте».

Теперь о британцах, опять-таки без хрестоматийного расстрела привязанных к жерлам пушек восставших сипаев. Вот из войны «белых с белыми» - бурской, в самом начале XX века.

Концлагеря - это британское ноу-хау рубежа позапрошлого и прошлого веков. Историки считают, что в них были согнаны от 100 до 200 тысяч человек, в основном женщины и дети. Больше 26 тысяч умерли от голода и болезней. В этих лагерях лишились жизни половина всех заключенных детей в возрасте до 16 лет. Вот как британские газеты того времени сообщили о смерти сына бурского комманданта: «В Порт-Элизабет умер военнопленный Д. Герцог в возрасте восьми лет».

Тактика «выжженой земли» - это тоже патентованное изобретение командующего в той войне английской армией лорда Китченера. «Цивилизованная» Британия делала, что считала нужным, не оглядываясь на «мировое общественное мнение», потому что сама его активно и формировала.

Из более близкого: почему англичане до сих пор не открывают материалы о прилете нациста Гесса в Британию накануне Второй мировой? О чем с ближайшим соратником Гитлера договаривались дипломаты Ее Величества? Говорят, еще не время рассказать об этом…

Но британцы и янки - известные виртуозы по манипулированию своим прошлым. А как с «новой Европой», где нет недостатка в желающих клеймить Россию за «надругательства» над их просто вегетарианскими в отношениях с соседями народами?

Вот чехи, сегодня они на слуху. Кто-то, кроме особо увлеченных историей, помнит, что такое «декреты Бенеша»? Это документы, принятые чехословацким правительством (в том числе и в период его пребывания в Лондоне) во главе с президентом Бенешем в 1940-45 годах, которые регламентировали послевоенное изгнание судетских немцев из Чехословакии.

Немцы и венгры, издавна жившие в Богемии и Моравии, объявлялись врагами чехов. Они лишались всех прав на свое имущество, всю другую движимую и недвижимую собственность. Весной и летом 1945 к ним - в основном женщинам, старикам и детям - применялись следующие меры: запрет покидать место жительства; обязанность носить нашивки «N» - «немец» или повязку со свастикой; конфискация транспортных средства, включая велосипеды, запрет на пользование общественным транспортом, посещение публичных мест, использование немецкого языка.

Немцы и венгры, испокон века проживавшие в этой стране, были лишены гражданства Чехословакии. Бенеш заявил, что «немецкую проблему в республике мы должны окончательно ликвидировать». Вот его призыв к согражданам: «Беда, беда немцам, трижды беда! За свои преступления горько поплатятся! Ликвидируйте их! Беда им! Ликвидируйте их!».

Это тот же Бенеш в 1947 году объяснял, что в 1939 году чехи без боя сдали Прагу, потому что боялись повредить ее красоту своим сопротивлением захватчику… В мае 1945, после того как в Прагу вошла Красная Армия, за три дня чехи уничтожили 10 тысяч немецких военнопленных. При этом ни дня не были в состоянии войны с Германией.

Всего из Чехословакии было изгнано, по данным судетских землячеств чешских немцев, от 3,3 до 3, 8 миллиона человек. Десятки тысяч немцев были убиты и замучены, сотни сброшены с мостов, в том числе в прекрасной Праге.

Депортациям во время массовой коллективизации в России в 30-х годах прошлого века подверглись около 2 миллионов крестьян. Жуткий след в истории нашей страны от тех трагических событий болезненно осмысливается нами до сих пор. И как те же чехи любят кольнуть нас «сталинскими репрессиями»! А самая масштабная насильственная депортация ХХ века в Европе, устроенная Чехословакией еще до того, как она стала «социалистической», так и скрывается на темном «заднике» мировой истории. Даже когда чехов принимали в ЕС, европейцы решили не ворошить прошлое и оставили эти людоедские «декреты» в стороне - так им приспичило «застолбить» за собой бывшего сателлита Москвы.

Ну и куда уж без Литвы, самого крикливого и дерзкого бойца русофобского отряда Евросоюза. Уж она то от русских так пострадала, что евреи со своим Холокостом рядом не стояли… Как сами литовцы решали «еврейский вопрос» известно - свыше 90 процентов живших в этой стране евреев были уничтожены, причем, в основном, именно литовцами. Но возьмем другой случай.

Кровавый Сталин в 1939 году «подарил» диктатору Литвы Сметоне Виленский край, когда-то захваченный Польшей. Литовские националисты тут же бросились разбираться с обидчиками-поляками, которые в Вильно составляли подавляющее большинство.

Набор репрессий очень перекликается с тем, что делают современные нацики: на улицах Вильнюса запрещено разговаривать по-польски; польские школы закрыты; десятки тысяч поляков уволены и могут претендовать лишь на самые тяжелые работы. Британское радио сообщало в те дни: «Литва обещает запихнуть всех польских беженцев в концентрационные лагеря».

Позорный институт «неграждан», существующий в Латвии и Эстонии, оказывается, впервые возник в Литве в 1939 году, когда власти страны лишили гражданства 150 тысяч поляков Виленского края.

В Литве упорно твердят о «советской оккупации» и «геноциде» литовцев. Российский историк Александр Дюков на основании архивных документов и исследований польских историков сравнил масштабы литовских репрессий против поляков и советских - против литовцев. Вот его вывод: размах литовских репрессий в Виленском крае был в процентном соотношении к численности населения как минимум вдвое (!) больше, чем советских репрессий в Литве в июне 1940 - мае 1941 г.

Этих примеров достаточно, чтобы показать: те, кому есть чего стыдиться и за что каяться в собственной истории, очень любят выискивать темные пятна в истории России, чтобы заставить стыдиться и каяться ее. Надо не стесняться помогать им хорошо помнить и свое прошлое. Хотя бы не предавая его забвению в учебниках для наших школьников.

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