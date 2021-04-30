Билайн подарит дачникам месяц бесплатного интернета

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Многие жители Москвы и Подмосковья решили в этом году отмечать майские праздники на даче. Чтобы вы всегда оставались на связи, Билайн подготовил выгодное предложение. Приобретая модем или Wi-Fi-роутер с поддержкой 4G в комплекте с тарифом «Интернет PRO+» в подарок вы получите месяц бесплатного интернета. Акция действует с 27 апреля по 31 августа.

За качество связи за городом можно не переживать. Билайн рекордными темпами развивает инфраструктуру, чтобы, где бы вы не находились, с вами всегда был быстрый и стабильный интернет.

Акционное предложение «Возьми интернет на дачу» подойдет тем, кто предпочитает отдыхать или работать удаленно за городом не только по выходным и праздникам, но и все лето. Можно спокойно переезжать на дачу, не волнуясь за интернет-покрытие. Сигнал в области стабильный, так что вы не пропустите совещание в zoom или встречу с друзьями в скайпе. Благодаря высокой скорости, в свободное время можно смотреть любимые сериалы и серфить в интернете.

В пресс-службе Билайна уточнили, что при планировании развития сети компания анализирует качество работы в дачных товариществах Московской области и ведет работы по улучшению там, где это необходимо.