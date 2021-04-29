Никита Михалков о ММКФ: «Показано 210 картин из 51 страны. Состоялось 447 сеансов»

Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О ММКФ

– Я сразу отчитаюсь по фестивалю. В этом году на нем показано 210 картин из 51 страны. Состоялось 447 сеансов. На прошлом фестивале, который мы проводили осенью 2020 года, было продано 27 000 билетов, на этом — 32 000. И к нам приехало в три раза больше иностранных гостей, что очень обнадеживает: 81 кинематографист, а в прошлом году было только 25. Это очень хорошо. Вообще, мне кажется, очень хорошо, что мы перенесли фестиваль на весну, это самое правильное время. (Раньше фестиваль проводился в конце июня, а с 2018 года — в апреле. - Ред.) Мы теперь никак не пересекаемся ни с Каннами, ни с Карловыми Варами. К тому же люди за зиму устают сидеть дома, тем более в пандемию, а весной на фестивале можно расслабиться. Не очень, но все-таки можно.

Но сам я немного в этот раз видел фильмов. Почти ничего, хотя какие-то картины я успел посмотреть раньше. Фестиваль открылся 22 апреля, а 24-го в Большом театре прошла премьера моего спектакля «12» (в его основе — одноименная картина Михалкова, вышедший в 2007 году. - Ред.) Сами понимаете, я был занят... Но я был в курсе всего, что происходит на ММКФ. Благодаря команде, которая на нем сейчас работает, не обязательно выходить на капитанский мостик и отдавать приказы. Это очень профессиональные люди, которые, я убежден, могли бы организовать любой фестиваль мирового уровня.

О СПЕКТАКЛЕ «12»

– Любые аплодисменты можно инициировать - заплатить клакерам, рассадить их в зале, чтобы они их провоцировали. А вот тишину инициировать нельзя. Она либо есть, либо нет. И когда я вышел в день спектакля на сцену Большого театра — а это пипец полный, страшно, огромный зал, пять ярусов... - в этом зале царила тишина, я слышал ее со сцены. И это реально дорогого стоит. А второе наблюдение — мне кажется, этот спектакль абсолютно социально уравнивает тех, кто сидит в царской ложе и тех, кто сидит на пятом ярусе. Он для всех и про каждого. То, что люди там узнают себя и свои проблемы — самое дорогое, что может быть в творчестве и искусстве. Это не для элиты внутри Садового кольца, а для большого количества людей, И я счастлив, что мы это сделали. Хотя мы до сих пор выдохнуть не можем — стресс серьезный был.

О ФИЛЬМЕ «ШОКОЛАДНЫЙ РЕВОЛЬВЕР»

Картина по сценарию братьев Пресняковых — следующий кинопроект Михалкова. Разговоры о ней ведутся уже несколько лет. Корреспондент «КП» спросил Никиту Сергеевича, на каком этапе работа сейчас.

- С этим фильмом ничего не происходит. Господь управил так, что мы не начали снимать. Выбрали актеров, выбрали натуру, сделали эскизы декораций, потратили какие-то деньги — провели почти всю подготовительную работу, но к съемкам так и не приступили. И слава Богу — иначе пришлось бы останавливаться в середине, а вы сами представляете, с какими это сопряжено сложностями и расходами! Почти две трети сюжета разворачивается за рубежом — в США, во Франции, в Германии. При тех обстоятельствах, которые сложились из-за пандемии, работать там сейчас было бы мучительно и, боюсь, это отразилось бы на качестве. Я люблю этот сценарий, он мне очень дорог, но либо его надо трансформировать, чтобы зарубежные экспедиции не занимали столько времени, либо просто подождать.

О ПРИВИВКЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

- Я только сделал первую прививку, и какие результаты, пока не знаю. Пока вроде все в порядке! После укола сидишь, прислушиваешься к собственным ощущениям. Я, грешным делом, вспомнил информацию о том, как кому-то вместо вакцины вкололи физраствор и задумался: а не случилось ли это со мной?.. (Смеется). Но могу сказать, почему я вакцинировался: потому что почувствовал, что теряю бдительность. Ты вроде привыкаешь, что можно общаться, ходить по улицам, думаешь «Я же ношу маску, соблюдаю социальную дистанцию» — а потом маску-то надеть и забываешь. В общем, я подумал, что такое успокоение может пойти дальше, а потом меня бахнет, где — Бог его знает. И решил привиться.