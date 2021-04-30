Молодежь отворачивается от красных

Средний возраст верхушки президиума КПРФ во главе с Зюгановым (на фото в центре) -​ 62 года. Евгений РАЗУМНЫЙ/Ведомости/ТАСС

В будущем году - сто лет созданию СССР. От него - нравится вам то или нет - ведет родословную и нынешняя РФ. Ностальгия по всему советскому бьет рекорды, под любой политической статьей на kp.ru появляются комментарии с одним смыслом: а еще недавно Страна Была, при которой Все Было Лучше. И это не боты, а реальные люди. Тоскующие не по «Карле-Марле» и массовым репрессиям, а по социальной справедливости, бесплатным пионерлагерям, олимпийскому мишке.

Казалось бы, «красный ренессанс» должен конвертироваться в успех главной левой силы России - КПРФ.

Но нет.

ВЫ МЕЧТАЛИ О РЕЙДЕРСКОМ ЗАХВАТЕ ПАРТИИ

Меж внуков Ленина - Сталина - раздрай. Максим Шевченко и Елена Шувалова (ранее - видные депутаты от КПРФ по Москве и Владимирской области соответственно) порвали с Зюгановым в пользу альтернативного политпроекта. Нет, я не фанат обоих, но такие, как они, привносили в застойный обком хоть какой-то движ.

И проблема даже не в том, что от советских практик нынешние «комми» заимствовали только геронтократию (специально посчитал: средний возраст верхушки президиума КПРФ во главе с бессменным Геннадием Зюгановым и его пятью замами - 62 года). Нет, возраст де-факто второго человека в партии - секретаря московского горкома Валерия Рашкина - и того больше: 66 лет, но это не мешает его бурной активности, в чем-то похожей на попытку рейдерского захвата хоть и поистасканного, но ценного актива.

Например, это видео посмотрели примерно все, а внятных комментариев до сих пор нет - Рашкин в лучших традициях большевиков-подпольщиков на встрече в московской кафешке обсуждал, как грамотнее манипулировать Зюгановым, чтобы убрать с дороги конкурента, нынешнего первого зама ЦК КПРФ Юрия Афонина. У последнего предлагалось найти незадекларированную недвижимость - опять же чужими руками: с помощью расследования в исполнении одиозного блогера Алексея Навального.

ВЫ УПУСТИЛИ ШАНС СТАТЬ ЛИДЕРОМ МИРОВЫХ ЛЕВЫХ

И долгое время мы, патриоты России, смотрели на дрязги меж русскими красными хоть и с отвращением, но молча. Все-таки они поддерживают Крым и Донбасс (тот же Рашкин угодил за это в санкционные списки США и ЕС); все-таки они - пускай на словах - продолжают дело предшественников, при которых Россия явила миру альтернативный, более справедливый миропорядок.

Да, вполне можно было во главе с КПРФ создать международный антиимпериалистический фронт и разваливать наших западных друзей изнутри, как Запад работает с ультралибералами внутри России. Ведь нынешние американские левые сражаются не с корпорациями, а с мелкими бизнесменами, поджигая их лавки за «расизм», то есть выступают наймитами крупной буржуазии, что раздражает многих сторонников левой идеи.

Доходы КПРФ такие траты на мягкую силу вполне позволяли - за один 2018 год, согласно публичной отчетности, балансовые активы партии составляли 2,16 млрд рублей.

Да, вполне можно было перезагрузить отношения России с Турцией, ведь там почитают Ленина как первого союзника Ататюрка, отца-основателя государства, а тут - целая партия, идущая его курсом.

Но вы выбрали другой путь. Не путь Сталина - как бы к нему ни относиться, - а иудушки Троцкого. Который красивой фразой (сейчас бы тоже с коррупцией боролся) маскировал антипартийные интриги и работу на откровенных врагов страны.

В 2022 году исполнится 100 лет СССР, но КПРФ, похоже, не сможет конвертировать «красный ренессанс» в успех. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЫ ЗАКЛЮЧИЛИ АЛЬЯНС С ДЬЯВОЛОМ

Сотрудничество Навального с Рашкиным всем известно: питомцы Валерия Федоровича ударно выступили на прошлых выборах в Мосгордуму благодаря «умному голосованию» от Алексея Анатольевича.

Что их друг к другу тянет - понятно. Стилистическая близость. Обвинить всех подряд в коррупции, закономерно получить приглашение в суд, с треском проиграть - все это Рашкин практиковал еще до Навального.

Или казус с диссертацией Рашкина, которую в сети не без оснований называют липовой, очень уж похож на историю с адвокатским статусом Навального, полученным непонятно как.

Конечно, есть и различия. Рашкин нарочито аскетичен, Навальный тратит огромные деньги на дорогие гаджеты и отдых на фешенебельных курортах. Поэтому, вероятно, Рашкин использует тактику Ленина - «продадим буржуазии веревку, на которой ее же потом повесим». Мол, с помощью блогера-разоблачителя пробью себе путь в ЦК, а договоренности существуют, чтобы их нарушать.

Но коммунист не учитывает, что за Навальным стоят силы, игравшие в такие игры еще до его появления на свет. И вот уже Валерий Федорович и его молодые друзья (наподобие одного саратовского депутата, тоже блогера) превращаются в таран для развала России.

ВЫ НАПЛЕВАЛИ НА ПАРТИЮ И НАРОД

Любой коммунист согласится: провести индустриализацию и достичь Великой Победы помогла железная дисциплина. «Сталин сказал - партия сделала». И партия (КПРФ) неоднократно указывала Рашкину на недопустимое поведение и навальнизацию.

Однако наш герой понимает: Зюганов слишком любит стабильность и слишком нерешителен, чтобы одним сталинским ударом покончить с «антипартийной группировкой». Максимум - вывел Рашкина из Президиума ЦК КПРФ после съезда на прошлой неделе, возможно, как раз из-за того скандального видео.

Поэтому Рашкин и его команда «тимуровцев» - или, вернее, «квакинцев» - продолжают гастроли. Если вы посмотрите на них (да и на других неосоветчиков), то увидите: да, они вроде бы работают, производят тонны медиаконтента, клеймят «зажравшихся чинуш», снимают ролики про достижения СССР, к которым отношения не имеют.

Вот только настоящие большевики занимались другим. Проводили пятилетку за четыре года. Ехали на целину и БАМ. Жили в землянках, возводя город-сад. Но этого НАСТОЯЩЕГО труда вы у нынешних «комми» не увидите. Лишь имитация шумной деятельности - в соцсетях. И лишь тихая деградация регионов, где у власти - губернаторы от КПРФ.

Неудивительно, что молодежь (да и многие перспективные политики) отворачивается от «красных» и уходит в другие, альтернативные левые проекты.

Но уж будьте спокойны, союзников Навального никто из «партии трудящихся» не выгонит. Ведь незадекларированными активами владеет много кто - и бог знает, про кого тогда выйдет следующее «антикоррупционное расследование».