Профсоюзы поддержали поправки «Единой России» в закон о занятости

Представители профсоюзов и работодателей продолжат работу над законодательными предложениями в составе комиссии по подготовке предвыборной программы «Единой России» (https://er.ru/). Основой социального блока программы станут предложения регионов к законопроекту о занятости. Инициативы поступили из 74 регионов России, они обязательно будут учтены при рассмотрении документа во втором чтении в Госдуме.

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА РАБОТНИКА

Предложения «Единой России» отвечают основной задаче: сделать закон о занятости современнее, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в ходе обсуждения поправок партии в закон о занятости, которое прошло 29 апреля в Москве.

«Мы поддерживаем сейчас все те предложения, которые внесены, и, безусловно, их надо принимать. Следует сделать законодательное обеспечение решения проблемы занятости более прозрачным, более эффективным - может быть, и в других частях законодательства, в Трудовом Кодексе», — сообщил профсоюзный активист.

Председатель партии Дмитрий Медведев «Единой России» отметил, что партия намерена серьезно обновить закон о занятости. В частности, в него войдут меры по сокращению документооборота и устранению излишних бюрократических процедур – это следует сделать для граждан, желающих встать на учет в службе занятости.

«Позиция нашей партии абсолютно проста и понятна — права работника должны быть защищены независимо от того, какая форма его занятости используется, где и кем он трудится. Должны формироваться все права, включая пенсионные, предоставляться социальные гарантии», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

На основе предложений из регионов будет сформирована не только новая редакция профильного закона – они лягут в основу социального блока программы партии, с которой ее представители пойдут на выборы в Госдуму.

«В ходе нового парламентского цикла мы эти инициативы будем переводить в практическую плоскость, на язык законов», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

НЕ УЩЕМЛЯТЬ НИ РАБОТОДАТАЛЕЙ, НИ РАБОТНИКОВ

Одним из новшеств готовящейся редакции профильного закона может стать введение страхования занятости, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Эта норма не должна ущемлять интересы работодателей и работников, она призвана обеспечить более качественные услуги — в том числе, по выплате пособия по безработице.

«Все эти вопросы можно будет решить уже в следующем законопроекте, который мы рассчитываем внести на осенней сессии Госдумы следующего созыва, где, я уверен, партия «Единая Россия» по-прежнему будет лидировать», — заключил Андрей Исаев.

Напомним, принять поправки в закон о занятости в весеннюю сессию ранее поручил Президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителями парламентских фракций. Партия внесла законопроект о занятости в Госдуму 18 февраля 2021 года. Его разработали по поручению Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Документ станет вторым после изменений в Трудовой кодекс шагом в сфере реформирования социально-трудовых отношений и сделает государственные сервисы максимально удобными для людей. На встрече с главой государства руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки приоритетными для партии.