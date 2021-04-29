Профсоюзы поддержали поправки «Единой России» в закон о занятости

Представители профсоюзов и работодателей продолжат работу над законодательными предложениями в составе комиссии по подготовке предвыборной программы «Единой России» (https://er.ru/). Основой социального блока программы станут предложения регионов к законопроекту о занятости. Инициативы поступили из 74 регионов России, они обязательно будут учтены при рассмотрении документа во втором чтении в Госдуме.
Предложения «Единой России» отвечают основной задаче: сделать закон о занятости современнее, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в ходе обсуждения поправок партии в закон о занятости, которое прошло 29 апреля в Москве.
«Мы поддерживаем сейчас все те предложения, которые внесены, и, безусловно, их надо принимать. Следует сделать законодательное обеспечение решения проблемы занятости более прозрачным, более эффективным - может быть, и в других частях законодательства, в Трудовом Кодексе», — сообщил профсоюзный активист.
Председатель партии Дмитрий Медведев «Единой России» отметил, что партия намерена серьезно обновить закон о занятости. В частности, в него войдут меры по сокращению документооборота и устранению излишних бюрократических процедур – это следует сделать для граждан, желающих встать на учет в службе занятости.
«Позиция нашей партии абсолютно проста и понятна — права работника должны быть защищены независимо от того, какая форма его занятости используется, где и кем он трудится. Должны формироваться все права, включая пенсионные, предоставляться социальные гарантии», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
На основе предложений из регионов будет сформирована не только новая редакция профильного закона – они лягут в основу социального блока программы партии, с которой ее представители пойдут на выборы в Госдуму.
«В ходе нового парламентского цикла мы эти инициативы будем переводить в практическую плоскость, на язык законов», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Одним из новшеств готовящейся редакции профильного закона может стать введение страхования занятости, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
Эта норма не должна ущемлять интересы работодателей и работников, она призвана обеспечить более качественные услуги — в том числе, по выплате пособия по безработице.
«Все эти вопросы можно будет решить уже в следующем законопроекте, который мы рассчитываем внести на осенней сессии Госдумы следующего созыва, где, я уверен, партия «Единая Россия» по-прежнему будет лидировать», — заключил Андрей Исаев.
Напомним, принять поправки в закон о занятости в весеннюю сессию ранее поручил Президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителями парламентских фракций. Партия внесла законопроект о занятости в Госдуму 18 февраля 2021 года. Его разработали по поручению Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Документ станет вторым после изменений в Трудовой кодекс шагом в сфере реформирования социально-трудовых отношений и сделает государственные сервисы максимально удобными для людей. На встрече с главой государства руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки приоритетными для партии.