В Москве стартовал SportForumLive

В Москве в Гостином Дворе стартовало конгрессно-выставочное мероприятие «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы». На торжественном открытии форума Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил благодарность собравшимся, отметив, что нынешний форум имеет особую значимость, так как о проходит после длительного перерыва.

Олег Матыцин отметил, что сегодня государству и всей спортивной индустрии необходимо участвовать в подготовке к крупным международным соревнованиям, воспитании чемпионов и развитии массового спорта. Нынешний форум, по словам Матыцина, представляет возможность как для дискуссий, так и для демонстрации новых подходов к развитию физической активности. Министерство спорта считает такую деятельность одной из приоритетных, так как обмен опытом и открытый диалог является базовым принципом плодотворно работы.

Присутствовавший на церемонии открытия трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал министру, что инициированный им пилотный проект по обучению шахматам школьников в Тюменской области оказался успешным, и в ближайшее время ожидается согласование со стороны ведомств для того, чтобы сделать шахматы частью обязательной школьной программы по всей России. По мнению Карпова, если это произойдет, то популярность шахмат превзойдет по своему масштабу ту, которая была в советские времена.

На форуме прошел круглый стол «Взаимодействие государства и бизнеса в создании инфраструктурных условий для занятий физической культурой и спортом». Выступающие отметили необходимость содействия государства спортивным командам и сообществам, которые самоорганизуются на территории всей страны, устраивают собственные любительские чемпионаты по разным видам спорта и, зачастую, собственными силами решают вопросы создания необходимой инфраструктуры. На других деловых мероприятиях форума обсуждалось взаимодействие государства и бизнеса в создании инфраструктурных условий для занятий спортом и подготовке кадров для занятий физической культурой и спортом различных групп населения.

На форуме прошел Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного образа жизни «Лед надежды нашей», а также мероприятие благотворительного фонда Владимира Потанина «Спорт и общество», где обсуждались социальные эффекты спортивных проектов. На панельной дискуссии «Перспективные направления развития студенческого спорта в России» подняли вопрос подготовки молодого поколения профессиональных спортсменов.

С особой теплотой прошла встреча Анатолия Карпова с юными шахматистами. Для одновременной игры с чемпионом были приглашены школьники из Москвы и других регионов.

Прославленный шахматист Анатолий Карпов встретился с юными шахматистами.

Поклонники стрельбы из лука в специальной локации пробовали себя в стрельбе по мишеням. В зонах других спортивных активностей прошли турниры по настольному теннису, киберфутболу. В интерактивной гольф-зоне желающие могли отработать свои удары.

Также в течение всего дня в режиме нон-стоп проводились мастер-классы по самым популярным и востребованным фитнес-направлениям.

В зоне смешанных единоборств прошла серия открытых тренировок известных бойцов ММА. Самым ярким событием площадки стал первый интерактивный поединок бойца ММА Вадима Немкова с боксером Владимиром Келешем.