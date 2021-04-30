Евгений Нифантьев: Студенты должны быть волонтерами, а не официантами

Волонтерство - дело добровольное! Фото: Галина БРОДСКАЯ

На встрече с московскими студентами член Общественной палаты России Евгений Нифантьев предложил молодежи активнее участвовать в волонтерском движении.

Напомним, Всероссийская акция «Мы вместе» стартовала во время пандемии в 2020 году. Она объединила около 200 тысяч волонтеров, которые в разных регионах России помогали врачам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. Среди волонтеров были и сотрудники сети социальных аптек «Столички», основателем которой является Евгений Нифантьев. За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции его коллеги были удостоены награды Президента России В. В. Путина - памятного знака и грамоты, а сам он - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Эти награды - целиком и полностью заслуга наших сотрудников, которые включились во Всероссийскую акцию «Мы вместе» и работали ответственно, осознавая важность поставленных задач, - сказал Нифантьев.

По его словам, в волонтерской группе собралась команда студентов, работавшая на самых сложных участках - в красных зонах больниц и госпиталей. Другие взяли на себя доставку продуктов и лекарств на дом пожилым людям, оказавшимся в изоляции.

КАЖДЫЙ РЕШАЕТ, ЧТО ЕМУ ВАЖНО

Вместе с опытными врачами пациентам помогали ординаторы, аспиранты и студенты Сеченовского университета, Российского национального исследовательского медицинского университета и других медицинских вузов Москвы.

Одним из добровольцев был Егор Огнев, учащийся Сеченовского университета. Волонтерством он занимается с 2017 года.

«В прошлом году я прошел боевое крещение, - рассказал Егор на встрече. - Конечно, страшно было. Понимаешь же, что в любой момент можешь заболеть. Слава богу, все обошлось. Сейчас ситуация намного проще. Работаю на доставке лекарств. Особенно пожилым, нужна любая помощь, поэтому делаю что могу».

Такая социальная ответственность свойственна российскому студенчеству, уверен Евгений Нифантьев. Поэтому он предложил участникам встречи вступить в волонтерский штаб, созданный им несколько месяцев назад для расширения общественной работы в Южном округе столицы.

Эта идея молодым людям понравилась. Но некоторые засомневались, не сложно ли будет совмещать и учебу, и добровольческую помощь. А кроме того, большинство студентов вынуждены еще и подрабатывать.

Нифантьев сразу отметил, что волонтерство ведется на добровольной основе и в отличие от работы не занимает все свободное время. При этом признал проблему совмещения учебы и подработки. Как он отметил, это было во все времена и молодежи всегда приходилось искать источники какого-то дохода, что нередко вредило обучению.

Но при этом бизнесмен уверен, что на первом и втором курсе необходимо максимально посещать занятия. А дальше уже каждый пусть сам определяется, что ему важнее.

«Если нужно зарабатывать, то лучше сразу идти работать, если есть стремление получить образование, то, конечно, нужно все силы направить на обучение», - сказал Нифантьев.

СТИПЕНДИЮ НУЖНО ПОДНЯТЬ

Впрочем, есть и другое мнение. Успешный российский предприниматель Михаил Гончаров, управляющий сети мини-ресторанов быстрого питания, полагает, что если студент найдет небольшую почасовую подработку, то это не будет сильно влиять на учебу.

- Я отношусь к такой ситуации абсолютно нормально, потому что сам так жил, когда был студентом, - говорит Гончаров. - Даже в Америке студенты подрабатывают - за рубежом это скорее даже традиция.

Чтобы молодежь могла делать выбор в пользу образования, член Общественной палаты России Евгений Нифантьев предложил увеличить размер стипендии до прожиточного минимума, установленного в Москве на 2021 год, - 18 тысяч рублей. Такая сумма, по его мнению, позволит студентам спокойно получать знания, не отвлекаясь на посторонние вещи.