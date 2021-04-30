Нулевая ипотека для многодетных - реальная задача

Депутат Госдумы Петр Толстой уверен, что после рождения третьего ребенка процент по кредиту на жилье необходимо обнулять. Фото: Александр ЧИКИН

«В принципе надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать», - отметил парламентарий в интервью ТАСС.

Петр Толстой напомнил, что ипотечное кредитование приносит прибыль финансовым организациям, которые затем отчитываются об успехах. «У нас, к сожалению, очень мало многодетных семей. Это, как говорят наши финансисты, абсолютно счетная позиция. Поэтому, в их случае можно обойтись без этих процентов», - пояснил спикер. Он также напомнил о возможности государства самостоятельно устанавливать правила для банков.

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Напомним, в апреле вице-спикер Госдумы возглавил рабочую группу, которой предстоит разработать меры поддержки многодетных семей. В перспективе они должны позволить России выйти из демографического кризиса.